Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин провел переговоры с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым и заместителем премьер-министра – министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым и обсудил актуальные вопросы сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Положительное решение принято по вопросу, обсуждаемому на протяжении последних 9 лет — применения Узбекистаном Правил происхождения товаров во взаимной торговле от 1993 года. Единый порядок определения страны происхождения товаров необходим для эффективного функционирования режима свободной торговли и оборота товаров в СНГ. Принципиальное согласие о присоединении к единому порядку озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании Совета глав государств СНГ, прошедшем в Казахстане 14 октября 2022 года.

По данным узбекской стороны, озвученным на встрече заместителей глав правительств двух стран, этот вопрос будет проработан до конца 2022 года.

Кроме того, узбекская сторона проведет работу по выравниванию ставки акцизов на импортируемую и произведенную в Узбекистане алкогольную и табачную продукцию поэтапно до 2025 года.

Положительное решение принято по широкому кругу вопросов:

- сокращение сроков выдачи разрешений на транзит казахстанских кормовых культур, кормов, яиц. Вопрос ранее поднят на площадке НПП «Атамекен»;

- осуществление экспорта казахстанского картофеля через специализированные компании от узбекской стороны. По словам Серика Жумангарина, Казахстан готов экспортировать до 500 тыс. картофеля на цивилизованных условиях;

- упрощение процедуры поставок в Узбекистан казахстанских яблок. Ответственные ведомства проработают вопрос интеграции электронных систем по фитосанитарной документации. Кроме того, Узбекистан возьмет на контроль исполнение своими фискальными органами положения о неприемлемости требований по стоимости ввозимой продукции из РК при наличии документов, подтверждающих страну происхождения — Казахстан;

- нарастить количество авиарейсов между Казахстаном и Узбекистаном по действующим и новым маршрутам, проработать включение городов Фергана, Бухара, Карши в качестве новых пунктов назначения для казахстанской стороны.

Участники встречи обсудили и пришли к пониманию в вопросах взаимного участия в госзакупках, энергетики, упрощения регистрации лекарственных средств в Казахстане, проработали дальнейшее видение в реализации проекта Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия».