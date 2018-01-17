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Вопросы социальные – актуальные
Гуляим Тулешева

Об этом подробно рассказала на пресс-конференции по итогам заседания Правительства министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

– Как и прежде, каждая мало­обеспеченная семья будет получать адресную социальную помощь в виде денежной выплаты, а также, если она имеет трудоспособного члена, дополнительный пакет в виде поддержки в трудоустройстве, получении образования и профессии, кредита, субсидирования рабочего места для лиц с ограниченными возможностями, – сказала Тамара Дуйсенова, отметив, что государство продолжит осуществлять мероприятия в рамках молодежной практики, добровольного переселения граждан в регионы, где есть потребность в трудовых ресурсах.

Для семей, в которых есть трудоспособные члены, адресная помощь нового формата будет оказываться на основе социального контракта, которых сегодня заключено уже 105 тыс. В договоре, помимо прочего, указываются обязательства местной власти: она должна предоставлять денежную помощь и содействие в занятости.

В случае если семья отказывается от заключения такого контракта, трудоспособные ее члены будут автоматически исключены из числа получателей АСП. Если семья заключила контракт и нарушает его условия, то денежные выплаты на трудоспособного члена будут сокращены на 50% или вовсе отменены.

По словам министра, адресная социальная помощь может быть ежемесячной, как в прошлые годы, так и единовременной, если семья решит открыть свое собственное дело.

Что касается трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, то сегодня, по словам Тамары Дуйсеновой, действует специальная квота – до 4%, и каждый регион сам определяет ее в зависимости от структуры своей экономики. Это касается только тех предприятий, где нет вредных производств.

– С текущего года начинается субсидирование работодателей, открывающих новые рабочие места специально для инвалидов. В текущем году планируется запустить пилотный проект. На создание 780 рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями предусмотрено 110 миллионов тенге, – пояснила министр в ходе встречи с журналистами.

В рамках квоты переселения оралманов, по словам министра, в 2018 году северные регионы страны готовы принять 622 семьи. По квоте для желающих переселиться из трудоизбыточных областей в регионы с потребностью в трудовых ресурсах в текущем году планируется переселить 1 706 семей. Их новым местом жительства станут Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Акмолинская области. Необходимую информацию по рабочим местам и жилью они уже предоставили.

Одной из актуальных проблем признан вопрос наличия социального пакета. По словам министра труда и соцзащиты, это как раз та проблема, которая была рассмотрена на заседании Правительства.

– Работодатели, которые не заключают с работниками договоры, в первую очередь лишают их социальных гарантий, которые они могли бы иметь. Если человека увольняют, то в случае наличия трудового договора он мог бы в течение четырех месяцев получать из фонда социального страхования пособие по безработице. Но для того чтобы проверить какую-либо организацию, необходимо обращение самих граждан. Нам совместно с инспекцией труда нужно будет еще раз уведомить и самих работодателей, что незаключение индивидуального трудового договора приведет к административным штрафам и даже к уголовным делам, – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

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