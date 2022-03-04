Политика
Вопросы военного сотрудничества обсудили Казахстан и Пакистан

В Министерстве обороны состоялась встреча начальника департамента международного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова с военным атташе Исламской Республики Пакистан в Республике Казахстан бригадным генералом Ясиром Навазом Джанджуа, сообщает Kazpravda.kz.

"Стороны обсудили перспективные направления военного сотрудничества, касающиеся проведения совместных учений, взаимодействия в сфере военного образования и миротворческой подготовки", - проинформировали в пресс-службе Минобороны.

Популярное

Все
Головкин и Канело провели первую дуэль взглядов перед трилогией
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 июня
Канело обратился к Головкину перед трилогией: "Этот бой – личное для меня"
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
9-летний ребенок в Атырау погиб, опрокинув на себя кастрюлю с бульоном
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июня
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Двое пожарных находятся под следствием после взрывов близ Тараза. Родные просят справедливости
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Введены ограничения на вывоз подсолнечного масла из Казахстана
На ущерб от сайгаков жалуются аграрии ЗКО
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане

Читайте также

Политика , В мире , Европа
Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС
Политика
Серик Кожаниязов освобожден от должности вице-министра экол…
Политика
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор акту…
Политика
Взвешенный вариант внешней политики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]