Вопросы военного сотрудничества обсудили Казахстан и Пакистан

В Министерстве обороны состоялась встреча начальника департамента международного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова с военным атташе Исламской Республики Пакистан в Республике Казахстан бригадным генералом Ясиром Навазом Джанджуа, сообщает Kazpravda.kz.

"Стороны обсудили перспективные направления военного сотрудничества, касающиеся проведения совместных учений, взаимодействия в сфере военного образования и миротворческой подготовки", - проинформировали в пресс-службе Минобороны.