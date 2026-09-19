Вопросы взаимодействия Курултая и Халық Кеңесі обсудили в Астане

Курултай
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Круглый стол на эту тему организовала вчера Меж­дународная ассоциация юристов с участием депутатов Курултая, отечественных и зарубежных правозащитников. Модератор заседания депутат Курултая Марат Башимов отметил, что важно четко объяснить казахстанцам, в чем же разница между Курултаем и Қазақстан Халық Кеңесі.

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– Халық Кеңесі – это конституционный институт, который способствует принятию законов, активно участвует в законотворчестве, его представители могут быть задействованы в рабочих группах, в работе постоянных комитетов, то есть всегда быть в процессе и представлять общественные интересы – таким образом повышается прозрачность законотворческого процесса. А вот окончательное решение по тем или иным вопросам принимают уже депутаты. Оба института дополняют друг друга конституционными функциями, благодаря чему наращивается взаимосвязь с гражданским обществом, – прокомментировал Марат Башимов.

Председатель Высшего судебного совета РК Дмитрий Малахов обратил внимание на то, что масштабные конституционные преобразования не только задали принципиально новый стратегический вектор развития государства, но и утвердили главным стратегическим приоритетом человека, его права, безопасность и достоинство. При этом любые нормы Конституции обретают реальную силу только через правоприменительную практику.

– Запрос общества на справедливость в первую очередь обращен к судебной системе. А то, каким будет правосудие, напрямую зависит от личности судьи, его профессионализма и надежности. Именно поэтому Высший судебный совет делает ключевую ставку на самые высокие стандарты формирования судейского корпуса. Для реализации этой задачи мы переводим процесс отбора судей в современный цифровой формат. Такой подход обеспечит абсолютную прозрачность и объективность всех кадровых вопросов без исключения, позволив привлекать в систему лучших специалистов и укрепляя доверие граждан к судейскому корпусу, – сказал глава ВСС.

Важнейшим историческим событием и новым этапом развития нашей страны назвал принятие новой Конституции уполномоченный по правам человека Артур Ластаев. По его словам, Основной закон заложил обновленную архитектуру институтов власти, направленную на повышение эффективности управления, развитие демократии и укрепление общественного сознания и диалога, где особое место отведено Курултаю, а Халық Кеңесі получил конституционный статус.

– Важно, что Халық Кеңесі наделен правом вносить проекты законов непосредственно в Курултай и выдвигать инициа­тиву о назначении всенародного референдума. Тем самым создан дополнительный канал для учета всех общественных интересов при выработке государственных решений. Для реализации положений новой Конституции уже принят ряд конституционных законов, определяющих порядок формирования, полномочия и организацию деятельности новых институтов, также внесены изменения в действующее законодательство, в том числе в Конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», и эта работа продолжается, – подчеркнул омбудсмен.

Для правозащитного института особенно важно, чтобы деятельность новых органов способствовала укреплению конституционных гарантий, обеспечивала участие граждан в управлении делами государства и основывалась на безусловном приоритете прав и свобод человека.

Первый заместитель директора Национального центра по правам человека Республики Узбекистан Мирзатилла Тиллабоев, принявший участие в мероприятии посредством видеоконференцсвязи, поделился мнением: конституционная реформа этого года стала одним из наиболее существенных этапов в развитии государственной правовой системы Казахстана. А одним из ключевых аспектов этой реформы является изменение модели законодательной власти, в частности переход к однопалатной модели, направленный на обеспечение трех главных функций – законодательной, представительной и контрольной. Новая конституционная модель создает правовые предпосылки участия в формировании высшего уровня исполнительной власти. В частности, это обстоятельство позволяет рассматривать Курултай как важный элемент системы сдержек и противовесов.

Эксперт вместе с тем отметил немаловажность таких новелл, как заслушивание ежегодных посланий Конституционного суда о состоянии конституцион­ной законности. Этот опыт, по его мнению, заслуживает изучения, в том числе с научной точки зрения, создавая хорошую основу для развития института парламентского и конституционного контроля.

Мирзатилла Тиллабоев призвал уделять повышенное внимание использованию технологий искусственного интеллекта в законотворческом процессе и внедрению цифровых механизмов взаимодействия депутатов с граж­данами, о чем и говорил Президент Казахстана на заседании Курултая. В своем выступлении он также упомянул о желаемом усилении экспертного сопровождения законопроектов, в том числе посредством приглашения зарубежных экспертов, и о развитии механизмов общественного участия в законодательном процессе.

#круглый стол #курултай #Қазақстан Халық Кеңесі

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