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Вопросы взаимодействия
Виктория Пак

Исполнительный секретарь партии «Nur Otan» Асхат Оралов встретился с Премьер-министром РК Алиханом Смаиловым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия членов Правительства и партийных органов по реализации республиканской предвыборной программы «Nur Otan».

Как отмечается в сообщении партии, по поручению Главы государства, Председателя партии Касым-Жомарта Токаева Центральным аппаратом «Nur Otan» совместно с фракцией в Мажилисе проводится анализ качества исполнения предвыборных обещаний за 2021 год.

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