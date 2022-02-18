Исполнительный секретарь партии «Nur Otan» Асхат Оралов встретился с Премьер-министром РК Алиханом Смаиловым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия членов Правительства и партийных органов по реализации республиканской предвыборной программы «Nur Otan».

Как отмечается в сообщении партии, по поручению Главы государства, Председателя партии Касым-Жомарта Токаева Центральным аппаратом «Nur Otan» совместно с фракцией в Мажилисе проводится анализ качества исполнения предвыборных обещаний за 2021 год.