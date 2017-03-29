Отдававший предпочтение «Ауди» и «Фольксвагенам» злоумышленник проникал в салоны припаркованных на ночь автомобилей умело, без лишних следов. И уносил все, что мог: магнитолы, видеорегистраторы, оставленные владельцами сотовые телефоны, деньги.

После того как от обворованных горожан поступило сразу несколько схожих меж собой заявлений, говорит и. о. начальника УВД Петропавловска Асан Мейрамов, стало очевидно, что криминальным промыслом занимается, скорее всего, один и тот же человек. Версию подтверж­дали и время совершения преступлений – глубокая ночь, и способ – все машины были вскрыты одинаково.

Вычислили жулика в ходе оперативно-розыскных мероприятий, после анализа всех освободившихся после Нового года автоворов. В результате был задержан 26-летний житель Кызылжарского района, получивший судимость именно за совершение аналогичных краж. По семи эпизодам он уже дал признательные показания, уточнив, что вскрывал двери машин ножницами, а отправляясь на дело, каждый раз старался заменить одежду и обувь. Впрочем, полученная в «тюремных университетах» наука подкачала, раз предосторожность не избавила его от водворения в изолятор временного содержания.