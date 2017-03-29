​Вор любил менять одежду

564
Валерий Мерцалов, Северо-Казахстанская область

Отдававший предпочтение «Ауди» и «Фольксвагенам» злоумышленник проникал в салоны припаркованных на ночь автомобилей умело, без лишних следов. И уносил все, что мог: магнитолы, видеорегистраторы, оставленные владельцами сотовые телефоны, деньги.

После того как от обворованных горожан поступило сразу несколько схожих меж собой заявлений, говорит и. о. начальника УВД Петропавловска Асан Мейрамов, стало очевидно, что криминальным промыслом занимается, скорее всего, один и тот же человек. Версию подтверж­дали и время совершения преступлений – глубокая ночь, и способ – все машины были вскрыты одинаково.

Вычислили жулика в ходе оперативно-розыскных мероприятий, после анализа всех освободившихся после Нового года автоворов. В результате был задержан 26-летний житель Кызылжарского района, получивший судимость именно за совершение аналогичных краж. По семи эпизодам он уже дал признательные показания, уточнив, что вскрывал двери машин ножницами, а отправляясь на дело, каждый раз старался заменить одежду и обувь. Впрочем, полученная в «тюремных университетах» наука подкачала, раз предосторожность не избавила его от водворения в изолятор временного содержания.

Популярное

Все
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Трехэтажное здание сгорело в Астане
Казахстанское кино в 2025 году: громкие премьеры и миллиардные сборы
Молодые солдаты творческого взвода дали клятву на верность родине
«Барыс» потерпел очередное поражение
Умерла Брижит Бардо
Арам Сафарян о внешней политике Казахстана: Почему она выглядит более предсказуемой, чем в регионе
Регионы как опорные точки роста: что меняется в казахстанской модели развития
Музыкальный диалог: необычный предновогодний концерт прошел в Астане
ЕС призвал уважать суверенитет Сомали
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Дубае
Резкое похолодание ожидается в Астане
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика
Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
«Япония придает особое значение отношениям с Казахстаном»: эксперт – о визите Токаева
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Ушел из жизни известный артист Асанали Ашимов
Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше
Набрал штрафов почти на миллион!
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
«Барыс» возвращается в зону плей-офф

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]