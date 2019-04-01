​Вор на доверии

Полицейские Туркестанской области вернули пенсионерке деньги, похищенные незнакомцем, обманным путем попавшим к ней в дом.

Доверчивость пенсионерке из села Аксукент Сайрамского района стоила всех ее сбережений. Когда с ней заговорил незнакомый мужчина, 88-летняя женщина ничуть не насторожилась, смело открыв путнику дверь в свой дом. А ему того только и надо было: непрошенный гость силой отобрал деньги у престарелой женщины.

Но бабушка оказалась не робкого десятка и тут же обратилась в дежурную часть Сайрамского районного управления полиции с заявлением об ограблении. Для раскрытия преступления в управлении полиции создали оперативно-следственную группу. Полицейские провели подворный обход территории, опрос очевидцев и другие необходимые мероприятия по задержанию подозреваемого.

По информации старшего участкового инспектора Сайрамского РУП майора полиции Садуллы Рустемова, пожилая женщина запомнила грабителя и смогла достаточно точно описать его приметы. Словесный портрет, на основании которого составили фоторобот, помог полицейским в течение суток выйти на след предполагаемого грабителя и задержать его. Им оказался житель Сайрамского района, ранее привлекавшийся за мошенничество. К счастью, он не успел потратить деньги пенсионерки. Изъятые в качестве вещественных доказательств похищенные деньги полицейские вернули законной владелице.

По факту грабежа проводится досудебное расследование. Выясняется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.