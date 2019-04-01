​Вор на доверии

Свежий выпуск
223
Любовь Доброта

Полицейские Туркестанской области вернули пенсионерке деньги, похищенные незнакомцем, обманным путем попавшим к ней в дом.

Доверчивость пенсионерке из села Аксукент Сайрамского района стоила всех ее сбережений. Когда с ней заговорил незнакомый мужчина, 88-летняя женщина ничуть не насторожилась, смело открыв путнику дверь в свой дом. А ему того только и надо было: непрошенный гость силой отобрал деньги у престарелой женщины.

Но бабушка оказалась не робкого десятка и тут же обратилась в дежурную часть Сайрамского районного управления полиции с заявлением об ограблении. Для раскрытия преступления в управлении полиции создали оперативно-следственную группу. Полицейские провели подворный обход территории, опрос очевидцев и другие необходимые мероприятия по задержанию подозреваемого.

По информации старшего участкового инспектора Сайрамского РУП майора полиции Садуллы Рустемова, пожилая женщина запомнила грабителя и смогла достаточно точно описать его приметы. Словесный портрет, на основании которого составили фоторобот, помог полицейским в течение суток выйти на след предполагаемого грабителя и задержать его. Им оказался житель Сайрамского района, ранее привлекавшийся за мошенничество. К счастью, он не успел потратить деньги пенсионерки. Изъятые в качестве вещественных доказательств похищенные деньги полицейские вернули законной владелице.

По факту грабежа проводится досудебное расследование. Выясняется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений. 

Популярное

Все
Льготное автокредитование: как подать заявку
По закону творческой совести
Жители Темиртау через суд хотят наказать чиновников за срыв отопительного сезона
В погоне за цифровизацией нельзя забывать о безопасности
Главный фактор стабильности
Более 2 млрд 870 млн тенге – бюджет программы ArtSport в Павлодарской области
Досталось на орехи
Журналист под прикрытием
На 50 тыс. мест планируют увеличить образовательный государственный заказ  по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям
Диалог с населением – на системную основу
Услуга издалека
Костанайские аграрии опасаются, что нынешней весной финансирование форвардного закупа могут существенно урезать
Ими гордится страна
Жетысу: новый уровень развития
Астана: решить старые проблемы, принять новый Генплан
Сказка вне формата
Нас поддерживает HELP
Прыщ на поприще
Ровесник века
«Скорые» для скорой
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
На партийном поле перемены
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО
Новорожденных продавали в Таразе – задержаны 2 медработника
Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспорта-импорта товаров
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов

Читайте также

Свежий выпуск
Сказка вне формата
Свежий выпуск
Прыщ на поприще
Свежий выпуск
Ими гордится страна
Свежий выпуск
Ровесник века

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]