Вор-рецидивист обокрал людей на 9 млн тенге в Туркестане

Сотрудники УВД города Туркестан (ЮКО) задержали 35-летнего вора-рецидивиста, промышлявшего квартирными кражами, передает patrul.kz.
С заявлениями в полицию обратились десятки потерпевших. Они сообщили о том, что из домов неизвестным похищены золотые изделия и другие ценные вещи. Полицейские задержали домушника после очередной кражи в октябре прошлого года.
"В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный попытался совершить в его доме кражу. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что злоумышленника спугнула вошедшая в дом мать потерпевшего. Женщина описала стражам порядка приметы предполагаемого подозреваемого", – информирует пресс-служба управления государственного языка и информации ДВД ЮКО.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УВД города Туркестан задержали подозреваемого в течение часа. Задержанным оказался неоднократно судимый житель Сарыагашского района Галымжан Азимбаев, 1983 года рождения. Ранее судом Азимбаев был признан вором-рецидивистом.
Полицейские установили причастность задержанного к более 10 кражам на сумму около 9 миллионов тенге. Мужчина проникал в жилища туркестанцев, где, пользуясь отсутствием хозяев, похищал деньги, золотые изделия и другие ценные вещи. В настоящее время решением суда Азимбаев приговорен к 5 годам лишения свободы.
С заявлениями в полицию обратились десятки потерпевших. Они сообщили о том, что из домов неизвестным похищены золотые изделия и другие ценные вещи. Полицейские задержали домушника после очередной кражи в октябре прошлого года.
"В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный попытался совершить в его доме кражу. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что злоумышленника спугнула вошедшая в дом мать потерпевшего. Женщина описала стражам порядка приметы предполагаемого подозреваемого", – информирует пресс-служба управления государственного языка и информации ДВД ЮКО.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УВД города Туркестан задержали подозреваемого в течение часа. Задержанным оказался неоднократно судимый житель Сарыагашского района Галымжан Азимбаев, 1983 года рождения. Ранее судом Азимбаев был признан вором-рецидивистом.
Полицейские установили причастность задержанного к более 10 кражам на сумму около 9 миллионов тенге. Мужчина проникал в жилища туркестанцев, где, пользуясь отсутствием хозяев, похищал деньги, золотые изделия и другие ценные вещи. В настоящее время решением суда Азимбаев приговорен к 5 годам лишения свободы.