​Воришек отследят из космоса

Такое заявление сделал вчера Генеральный прокурор Жакип Асанов, обращаясь к участникам заседания Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. В связи с этим глава ведомства указал на необходимость усиления ответственности охранных организаций в части обеспечения ими правопорядка на подведомственном участке. Впрочем, среди мер, направленных на профилактику краж, озвучены были и поручения в адрес правоохранительных органов.

В частности, Генпрокурор призвал сотрудников МВД активней бороться с барымтачами, а также карманниками- сотовиками. При этом, согласно разработанному проекту Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел «Стоп кражам!», больше должны использоваться современные наработки в области информационных технологий. Для перехвата преступников предложено задействовать даже возможности авиакосмической промышленности.

В целом кражи составляют сейчас более 60% от общего числа преступлений. Только за последние 5 лет ущерб от них превысил 70 млрд тенге. Особую тревогу вызывает рост квартирных краж – только за прошлый год по республике их совершено не менее 44 тыс. Как с ними бороться? Опять же при помощи технологий.

При этом большие надежды возлагаются на камеры видео­наблюдения, число которых, по мнению разработчиков проекта, необходимо значительно увеличить. Положительно на динамике должно будет отразиться и внедрение системы поощрения. В частности, предложено выплачивать процент от суммы взысканного штрафа владельцу видеокамеры, с помощью которой раскрыто уголовное правонарушение.

Участники заседания говорили также о том, что необходимо обширнее использовать ГЧП. Тем более что такой опыт уже имеется. Так, предприниматели Алматы взялись обеспечить в городе видеонаблюдением 18 многоэтажных домов. И в итоге за полгода в районе не произошло ни одной квартирной кражи! Цена вопроса для жильцов составила всего 150 тенге в месяц.

К слову, аналогичный проект планирует запустить в ближайшем будущем и крупнейшая телекоммуникационная компания «Казахтелеком». Говоря о преимуществах своего «облачного видеонаблюдения», ее представители указали на то, что следить за происходящим в подъезде жильцы смогут и в режиме онлайн с любого мобильного устройства и заходя в архив. Оплата услуги будет не больше 350 тенге в месяц, которые просто войдут в тариф телекоммуникационного обслуживания данной квартиры.

В числе способствующих кражам условий участники заседания также назвали бесконтрольную деятельность ломбардов. Ведь, как отметил Жакип Асанов, некоторые из них фактически превратились в «легальных скупщиков краденного имущества». Суть же проблемы заключается в том, что у нас пока нет единых правовых норм, регламентирующих деятельность как самих ломбардов, так и проверяющих их госорганов.

– В итоге дошло до того, что в ломбарды стали сдавать похищенное оружие, – отметил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

Организация работы по борьбе с незаконным оборотом оружия, раскрытию хищений и преступлений, совершенных с его применением, сейчас на особом контроле. Только за 5 последних лет зарегистрировано 2 031 уголовное правонарушение, где предметом посягательства было огнестрельное оружие.