Воровать, так сразу с сейфом Свежий выпуск 430 Анна ВЕГЕЛЬ

Находка, конечно же, была не случайной, а стала закономерным итогом оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками криминальной полиции Линейного отдела внутренних дел на станции Защита областного центра. Как рассказали в пресс-службе ДВД на транспорте, сейф, который преступники не смогли вскрыть, был похищен вместе с деньгами еще в марте 2013 года из офиса одной из частных фирм Усть-Каменогорска.

В данное время по подозрению в совершении кражи задержан 43-летний владелец дома. Ведется расследование.