«Вороватый» счетчик

Свежий выпуск
654
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Сегодня неудачливый махинатор уверяет, что он стал жертвой «слепого случая» и нечестных людей. Дескать, доверившись им, ныне оказался на грани разорения.
Как рассказал этот гражданин, несколько месяцев назад он купил с рук электросчетчик, который, по заверениям продавцов, сулил большую экономию при оплате счетов за электрическую энергию. По словам покупателя (так оно и было в действительности), прибор учета по внешнему виду ничем не отличался от заводского, за исключением одного обстоятельства: в комплекте предлагался пульт дистанционного управления. После установки «модернизированного» и управляемого прибора учета электро­энергии показатели расхода электричества в квартире действительно стали значительно меньше.
«Секрет» экономии был прост: для того чтобы остановить или вновь включить счетный механизм прибора учета электроэнергии, требовалось лишь нажать на кнопки пульта, который был связан радиоканалом с выключателем, установленным в приборе учета. Что гражданин и делал, якобы по неведению и из любопытства нажимая на кнопочки.
...Оставлю для контролеров эти словесные уловки, скажу, что владелец «вороватого» счетчика, занижая расход электричества, «играл» на пульте, как на пианино. Тем более что лица, продавшие ему «суперприбор», уверяли: обнаружить выключатель невозможно. Поэтому визит электромонтеров по эксплуатации счетчиков энергопередающей компании, заподозривших «аномальные» отклонения в показателях, не вызвал у жителя Павлодара никакого беспокойства. Прибор учета был снят и сдан на проверку в независимую экспертную организацию, имеющую лицензию, где электросчетчик подвергли тщательной проверке.
Эксперт без труда обнаружил в счетчике радиомодуль, подключенный к цепи питания счетного механизма. Под давлением неопровержимых доказательств потребитель признался во всем и написал в своем заявлении: «Из-за неосторожности и необдуманности я купил счетчик, который сулил экономию вполне законно. Теперь получается, что купил проблему: мне насчитали астрономическую сумму – более миллиона тенге перерасчета».
К этому остается лишь добавить то, что приборы учета с пультами в Павлодаре появились недавно. Но это уже не первый случай выявления их электромонтерами.
– Хочу предостеречь потребителей электроэнергии от действий мошенников, предлагающих незаконный способ экономии, – говорит начальник отдела по связям с общественностью АО «павлодарэнерго» Аскар Шомшеков. – Мы обладаем достаточными средствами технического и организационного контроля, которые помогают выявлять случаи хищений на электрических сетях. Поэтому рано или поздно – обман будет выявлен, и тогда размер перерасчета существенно превысит стоимость украденной электроэнергии.
Что и случилось.

Популярное

Все
Бесплатные лекарства на 1,7 млн рецептов получили казахстанцы посредством QR-кода
6,4 млн штук молоди рыбы спасено в Атырауской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Умная система будет вычислять «зайцев» в столичных автобусах
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом ОАЭ
Четыре застройщика незаконно привлекали дольщиков в Шымкенте
Дочь маньяка Доминика Пелико: «Мой отец должен умереть в тюрьме»
Миссия – выстраивать мосты
О состоянии здоровья выжившей в Актобе заложницы рассказали врачи
На 42% увеличен объем воды в Северном Арале
Казахстан достиг исторического успеха на юниорском ЧМ по фристайлу
Пожар в здании КБТУ в Алматы потушен
Кража скота снизилась почти на треть в Казахстане
В Монголии тысячи митингующих требуют отставки правительства
Зонд «Паркер» разогнался до рекордной скорости – 190 километров в секунду
Пожары в Лос-Анджелесе: ситуация остается критической
Возврат активов: Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области
Ержана Максима встретили на родине после победы на конкурсе в ОАЭ
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау

Читайте также

Несушки – немецкие, лизинг – казахстанский
Чтобы разгрузить дорожный трафик
С заботой о каждом
Встречи с молодежью станут постоянными

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]