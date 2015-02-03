«Вороватый» счетчик Свежий выпуск 654 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Сегодня неудачливый махинатор уверяет, что он стал жертвой «слепого случая» и нечестных людей. Дескать, доверившись им, ныне оказался на грани разорения.

Как рассказал этот гражданин, несколько месяцев назад он купил с рук электросчетчик, который, по заверениям продавцов, сулил большую экономию при оплате счетов за электрическую энергию. По словам покупателя (так оно и было в действительности), прибор учета по внешнему виду ничем не отличался от заводского, за исключением одного обстоятельства: в комплекте предлагался пульт дистанционного управления. После установки «модернизированного» и управляемого прибора учета электро­энергии показатели расхода электричества в квартире действительно стали значительно меньше.

«Секрет» экономии был прост: для того чтобы остановить или вновь включить счетный механизм прибора учета электроэнергии, требовалось лишь нажать на кнопки пульта, который был связан радиоканалом с выключателем, установленным в приборе учета. Что гражданин и делал, якобы по неведению и из любопытства нажимая на кнопочки.

...Оставлю для контролеров эти словесные уловки, скажу, что владелец «вороватого» счетчика, занижая расход электричества, «играл» на пульте, как на пианино. Тем более что лица, продавшие ему «суперприбор», уверяли: обнаружить выключатель невозможно. Поэтому визит электромонтеров по эксплуатации счетчиков энергопередающей компании, заподозривших «аномальные» отклонения в показателях, не вызвал у жителя Павлодара никакого беспокойства. Прибор учета был снят и сдан на проверку в независимую экспертную организацию, имеющую лицензию, где электросчетчик подвергли тщательной проверке.

Эксперт без труда обнаружил в счетчике радиомодуль, подключенный к цепи питания счетного механизма. Под давлением неопровержимых доказательств потребитель признался во всем и написал в своем заявлении: «Из-за неосторожности и необдуманности я купил счетчик, который сулил экономию вполне законно. Теперь получается, что купил проблему: мне насчитали астрономическую сумму – более миллиона тенге перерасчета».

К этому остается лишь добавить то, что приборы учета с пультами в Павлодаре появились недавно. Но это уже не первый случай выявления их электромонтерами.

– Хочу предостеречь потребителей электроэнергии от действий мошенников, предлагающих незаконный способ экономии, – говорит начальник отдела по связям с общественностью АО «павлодарэнерго» Аскар Шомшеков. – Мы обладаем достаточными средствами технического и организационного контроля, которые помогают выявлять случаи хищений на электрических сетях. Поэтому рано или поздно – обман будет выявлен, и тогда размер перерасчета существенно превысит стоимость украденной электроэнергии.

Что и случилось.