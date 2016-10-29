Восемь человек пострадали в результате пожара на самолете в Чикаго
Ксения Воронина
Семь пассажиров и один член экипажа пострадали в результате инцидента с авиалайнером Boeing 767 компании American Airlines в международном аэропорту О'Хара в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила American Airlines, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Рейс 383 в Майами, выполнявшийся авиалайнером Boeing 767, был прерван на этапе взлета ввиду механической неисправности, касающейся двигателя. 161 пассажир и девять членов экипажа были высажены на взлетно-посадочную полосу. Все пассажиры с рейса были доставлены в терминал автобусами. Семеро пассажиров и один член экипажа пожаловались на легкие травмы и были госпитализированы для обследования", - информировал авиаперевозчик.
В то же время телеканал ABC сообщил, что число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 20. Все они госпитализированы.
По сообщению Федерального авиационного управления (ФАУ) США, у самолета лопнула покрышка шасси, ввиду этого экипаж прервал взлет. ФАУ занимается расследованием.
Оно пока не разобралось в обстоятельствах возникновения пламени, замеченного по правому борту самолета. Все фотографии и кадры с места происшествия показывают только левую часть фюзеляжа, поэтому не видно, что именно горело по правому борту. По данным агентства Associated Press (AP), правому крылу воздушного судна причинен существенный урон.
Управление противопожарной безопасности Чикаго сообщило, что его сотрудники действовали оперативно, так как исходили из вероятности пожара или взрыва на борту лайнера. Есть сведения, что именно в это время на территории аэропорта планировались противопожарные учения. Пассажиров эвакуировали с борта по трем надувным трапам. По крайней мере две взлетно-посадочные полосы закрыты. Воздушное судно должно было вылететь в американский город Майами (штат Флорида). Пассажиров планируется позднее отправить в Майами другим рейсом.