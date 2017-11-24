В мире
Восемь человек приплыли из КНДР в Японию на деревянной лодке
Полиция в северо-восточной префектуре Японии Акита утверждает, что обнаружила восемь человек из Северной Кореи. Об этом сообщает Вigmir.net
со ссылкой на NHK.
Мужчины прибыли туда на деревянной лодке размером около 20 метров.
Они не разговаривают на японском, им предоставили переводчика с корейского языка. Они чувствуют себя нормально.
В настоящее время граждане Северной Кореи находятся в полицейском участке города Юрихондзе. Об их дальнейшей судьбе пока ничего не сообщается.