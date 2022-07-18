Восемь человек, в том числе дети, погибли в результате ДТП в Уральске

Восемь человек погибли в ДТП на объездном шоссе города Уральска. Среди погибших было двое детей, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Авария произошла 18 июля в 2:45 на объездном шоссе, напротив АЗС VenOil.

Как рассказал на месте аварии заместитель начальника отдела местной полицейской службы управления полиции Уральска Константин Недопёкин, столкнулись Nissan (в авто был только водитель) и Lada (в машине находились пять взрослых и двое детей).

«Водитель Nissan при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada. В результате ДТП на месте погибли пять человек, ещё трое госпитализированы», – дополнил Недопёкин.

Позже стало известно, что, не приходя в сознание, в больнице скончались водитель Nissan и двое детей 10 и 13 лет.