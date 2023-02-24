Восемь коридоров транзита

Как доложил в ходе заседания министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, на территории республики имеется восемь автомобильных транзитных коридоров общей протяженностью около 13 тыс. км.

В настоящее время, как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, ведется реконструкция трасс Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ (768 км), Актобе – Атырау – граница РФ (746 км), Майкапшагай – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ (415 км) и Алматы – Астана – Петропавловск – граница РФ (31 км).

До 2030 года планируется модернизировать под первую техническую категорию меж­дународные транзитные коридоры Западная Европа – Западный Китай (1 363 км), автотрассы Астана – Костанай – граница РФ (830 км) и Атырау – Уральск – граница РФ (587 км).

Заслушав доклад, Премьер-министр в свою очередь подчеркнул, что необходимо активизировать развитие логистических направлений в сторону России и Китая, а также Транскаспийского международного транспорт­ного маршрута, синхронизировав эту работу с уполномоченными госорганами соседних стран.

По словам Алихана Смаилова, такой подход позволит быстрее устранить «узкие места» на стыке автодорог между государствами и, как следствие, существенно нарастить грузооборот.

– Необходимо увеличивать пропускную способность международных автомобильных и других логистических коридоров. Параллельно с этим пристального внимания требует и модернизация пропускных пунктов, – сказал Премьер-министр.