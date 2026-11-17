Сборная Казахстана завершила выступление на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал). Честь страны на первых в истории африканских стартах защищали 18 атлетов в 11 видах спорта, завоевавших в итоге восемь наград: две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Чемпионками Игр стали дзюдоистка Фатима Супыгалиева (до 52 кг) и велогонщица Анель Ташбай, выигравшая индивидуальную гонку с раздельным стартом на шоссе. Серебряные награды добыли боксеры Акнур Турсынгали (до 57 кг) и Бибарыс Аширбай (до 70 кг), а также саблист Айбар Кайым. На третью ступень пьедестала поднялись триатлонист Рамазан Айнегов, таэквондистка Любовь Юн (свыше 63 кг) и боксер Марал Толепберген (до 54 кг).