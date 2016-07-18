Восемь пострадавших при перестрелке госпитализированы в больницы Алматы

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В результате перестрелки в больницы Алматы госпитализированы 8 человек, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития.
В больницу скорой неотложной помощи госпитализированы 5 человек, в центральную городскую клиническую больницу – 2, в Национальный центр хирургии им. А.Н. Сызганова – 1.
"Состояние пациентов оценивается как тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Клиники обеспечены достаточным запасом лекарственных средств. Республиканский центр санитарной авиации остается в режиме готовности", – отметили в ведомстве.
Напомним, сегодня утром неизвестные открыли стрельбу в Алматы
, четверо человек, включая 3 сотрудников правоохранительных органов, погибли.