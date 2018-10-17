Восемь рожениц с тяжелыми патологиями спасены в Астане

Общество
Инга Селезнева
Фото с сайта istockphoto.com
Благодаря объединению столичного перинатального центра №1 и городской многопрофильный больницы №2, завершенному 22 августа текущего года, были спасены жизни восьми рожениц с тяжелыми патологиями. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"22 августа было завершено объединение перинатального центра №1 и больницы №2, и уже по истечении практически двух месяцев мы имеем положительные результаты. За короткое время мы спасли жизни восьми беременным женщинам, у которых были тяжелые экстрагенитальные патологии, и они могли погибнуть, но были спасены, благодаря умелой, оперативной и совместной работе акушер-гинекологов и профильных специалистов", - сказала Рустемова.

Она также напомнила, что приказом министерства здравоохранения будут объединять и другие клиники с перинатальными центрами.

"Разработан перспективный план развития инфраструктуры здравоохранения Астаны, согласно которому будет проводиться объединение монопрофильных больниц в многопрофильные, и я думаю, что уже сегодняшние хорошие результаты говорят о том, что данную работу нужно продолжать проводить, и это даст свои положительные плоды", - заключила Рустемова.

Популярное

Все
Перед лицом глобальных вызовов
Экосистема будущего
Кому рощи, а нам – пеньки?
Книга как главный приоритет будущего
Казахстан закрепил профицит электроэнергии
Совсем не в тепличных условиях
Педагог с большой буквы
Большой эффект от умных приборов
В Алматы откроется детский научный музей
Жизнь после приговора
Открывая возможности для каждого ребенка
Социсследования в эпоху цифровизации: тренды и вызовы
Reels вместо работы?
Творчество как терапия
От маленького цеха до брендовой компании
Юных исследователей первые шаги
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Отходы превратят в энергию
Казахстан и Венгрия ведут совместную подготовку кадров по водным ресурсам
Освоен выпуск фильтров
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
ИИ-решения для казахского языка
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
Жанатас: большой трансфер инноваций
Дети спасают планету
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Время новых впечатлений
Наполнить лето позитивом
Творчество как терапия
Юных исследователей первые шаги

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]