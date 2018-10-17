Восемь рожениц с тяжелыми патологиями спасены в Астане

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Благодаря объединению столичного перинатального центра №1 и городской многопрофильный больницы №2, завершенному 22 августа текущего года, были спасены жизни восьми рожениц с тяжелыми патологиями. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"22 августа было завершено объединение перинатального центра №1 и больницы №2, и уже по истечении практически двух месяцев мы имеем положительные результаты. За короткое время мы спасли жизни восьми беременным женщинам, у которых были тяжелые экстрагенитальные патологии, и они могли погибнуть, но были спасены, благодаря умелой, оперативной и совместной работе акушер-гинекологов и профильных специалистов", - сказала Рустемова.
Она также напомнила, что приказом министерства здравоохранения будут объединять и другие клиники с перинатальными центрами.
"Разработан перспективный план развития инфраструктуры здравоохранения Астаны, согласно которому будет проводиться объединение монопрофильных больниц в многопрофильные, и я думаю, что уже сегодняшние хорошие результаты говорят о том, что данную работу нужно продолжать проводить, и это даст свои положительные плоды", - заключила Рустемова.