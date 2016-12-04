Восемь зданий горят на юго-востоке Кембриджа

В пригороде Бостона (штат Массачусетс) эвакуируют людей из-за масштабного пожара. Огнем охвачено 8 зданий на юго-востоке города Кембридж, передает Kazpravda.kz.
По предварительным данным, во время пожара пострадали четыре человека. С отравлением угарным газом и травмами, полученными при падении, они доставлены в больницу.
Пока неясно, что стало причиной возгорания. По словам очевидцев, в одном из строящихся домов произошел взрыв.
Пожарные бригады из 17 окрестных общин прибыли к месту возгорания. Тушением пожара заняты около 140 человек. Полностью охвачены огнем восемь зданий, общее число пострадавших строений достигло 11. Кроме того, сгорели несколько машин, припаркованных в районе пожара.
Ситуацию усугубляет ветер, порывы которого превышают 9 м/с. Быстрому распространению огня способствует также близость строений друг к другу.
Как стало известно, пожару в Кембридже уже присвоен наивысший ранг сложности. Одно из зданий уже полностью уничтожено пламенем, а клубы дыма видны на расстоянии нескольких миль.
В районе происшествия отключена электроэнергия. В настоящий момент без электроснабжения остались более 1 600 пользователей.
Спасатели эвакуировали около 60 человек. В настоящее время они находятся во временных центрах размещения, открытых в зданиях средней школы, молодежном центре и центре отдыха.
Напомним, Кембридж – это небольшой город с населением 100 тысяч человек, отделенный от Бостона рекой Чарльз. В Кембридже находится Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт.