Восхождение Алексея Севырина Свежий выпуск 1103 Аслан КУДАБАЕВ

Но сказать, что наш герой только спасатель – значит не сказать о нем и половину. Алексей Севырин еще и альпинист. За его плечами – более 200 (!) покоренных горных вершин.

Сегодня Алексей работает спасателем на открывшемся буквально в канун нового года первом в Костанайской области трассовом медико-спасательном пункте. Прямо на рабочем мес­те, в привычной для него обстановке режима ожидания вызова, мы его и застали.

– Алексей Алексеевич, что вас привело в эту непростую службу?

– После службы в армии совершенно случайно попал на сборы альпинистов в Заилийском Алатау. В это время у местных горных спасателей-альпинистов погиб коллега, они искали ему замену, и выбор пал на меня. Я согласился. Это было в 1989 году. Там и проработал шесть лет, принимал участие в спасательных операциях в горах Памира, Тянь-Шаня, Кавказа, Алтая. Часто приходилось в горах спасать людей – все случаи и не вспомнишь. Бывало, за одни сборы по 5–6 человек выручали. К примеру, тренируемся мы – и неожиданно сообщают: на соседней вершине проблема – всем на спасательные работы.

В 1996 году переехал в Костанай, сначала был альпинистом-спасателем, а в 2002 году, когда здесь открыли Северный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд МЧС РК, мне предложили работать заместителем начальника. За эти годы довелось побывать в самых разных спасательных операциях, многое пришлось повидать и пережить. Но хочу сказать, что благодаря закалке, полученной в горах, любые жизненные невзгоды оказываются преодолимыми.

– А какие самые значимые вершины вам покорились?

– Я трижды восходил на самую высокую гору в Казахстане – Хан-Тенгри (Властелин Неба). Ее высота – 7 тысяч 10 мет­ров. Также поднимался на самую высокую в Кыргызстане и одну из самых сложнейших в мире вершин – Победу высотой 7 тысяч 439 метров над уровнем моря. Она считается более сложной, чем самая высокая гора на планете Эверест, высота которой 8 тысяч 848 метров, но там и на высоте 4 тысяч метров еще растет трава, то есть достаточно кислорода. При восхождении на Эверест базовый лагерь разбивает­ся на высоте 5 тысяч метров. А при восхождении на Победу на высоте 4 тысяч метров уже голая пус­тыня. То есть путь от базового лагеря – откуда, по сути, и начинается настоящее восхождение – до самой вершины, что на Эвересте, что на Победе, примерно одинаковый. Восхождение на Победу относится к шес­той категории сложности, самой сложной. К тому же поднимались мы в зимнее время, когда температура в горах опус­кается до минус 60 градусов.

– Что это такое – восхождение на горную вершину?

– На высоте 6 тысяч метров начинается так называемая «зона смерти». Там нет микробов, нет зверей, нет никаких живых организмов. Потому что там низкая температура и очень разреженный воздух. Туда не долетают даже вертолеты. Там разреженный воздух, дышишь глубоко и часто, а легкие наполняются кислородом лишь на 30%. И любая физическая работа выполняется с огромным трудом и большими затратами времени. Если на равнине мы без спешки ставим палатку за 4 минуты, то в «зоне смерти» на это уходит более 40 минут. Там нельзя делать резких движений – два раза взмахнул лопатой и уже задыхаешься. А время и запасы сил при восхождении максимально рассчитаны.

На высоте даже вес маленького карандаша имеет большое значение. Каждая секунда промедления может стоить жизни.

Если в любом другом виде спорта у человека есть финишная черта – бегун выкладывается на последних метрах, потому что знает, что пробежит ее и все, то в альпинизме все наоборот: спуск – это самая сложная часть восхождения. Именно на спусках альпинисты, как правило, и погибают. Надо предельно точно рассчитать свои силы. Бывали случаи, когда до вершины оставалось всего каких-нибудь 40 метров, но он понимает, что если пройдет их, то уже не вернется... разворачивается и уходит, и это говорит о великом профессионализме этого человека. Ведь главное – это вернуться живым.

– Но у вас у самого ведь был случай, когда вы поступились своими целями, чтобы спасти жизнь других?

– Да, это было в 2010 году, когда при восхождении на Хан-Тенгри мы спасли двоих российских альпинистов на высоте 7 тысяч метров. Это был уникальный случай в истории альпинизма. Нам потом говорили, что в горах такие вещи не делают, да мы и сами знали это. Но мы просто не могли пройти мимо. У одного был перелом голени, у другого пневмония. Они умирали, а я руководил группой и принял решение спасать их. Мы бросили снаряжение, продукты, обвязались одной веревкой. Сами чуть не погибли, получили обморожения, травмы, в базовом лагере уже считали нас погибшими, когда мы вернулись.

– Что самое опасное для человека в горах?

– Высота. Это самый главный оппонент альпиниста. На большой высоте у человека возникает гипоксия, нехватка кислорода. Кровь густеет, начинает болеть голова, из носа идет кровь. У каждого из нас есть свой рубеж, свой потолок. У кого-то он 5 тысяч мет­ров, у кого-то еще меньше. На вершине у человека могут отказать почки, остановиться печень. Чтобы решить проблему нехватки кислорода, иностранцы совершают восхождение в кислородных масках. Но это опасно тем, что если вдруг замерзнет редуктор или кончится кислород в баллоне и человек снимет маску – он тут же погибнет. Казахстанские альпинис­ты считаются самыми сильными в мире, потому что совершают восхождение без кислорода. Да, мы поднимаем­ся долго. Наше восхождение может длиться месяцами. Мы поднимаемся на определенную высоту, затем на ней акклиматизируем­ся и передвигаемся дальше.

– А что испытываешь, когда поднимаешься на вершину?

– Это непередаваемое ощущение... тяжело передать словами. Я десять лет мечтал взойти на Победу. Все эти годы готовился, тренировался, повышал квалификацию. И когда наконец это свершилось, я был счастлив. Это очень здорово, когда у человека есть мечта и он ее дос­тигает. За два десятка лет в альпинизме я взошел на двести вершин.

– Есть ли у людей, для которых высокогорное восхождение – образ жизни, какой-то свой, особенный взгляд на жизнь?

– На равнине все «герои», потому что здесь быть героем легко. А в горах сразу видно, из какого теста ты сделан. В горах все нутро человека выходит наружу, все вывернуты наизнанку. Здесь ты не спрячешься за чужую спину, у тебя не получится лгать, делать подлости. Горы помогают человеку познать себя, ведь именно в сложностях человек и познается. На вершине мы делимся последним куском хлеба, рубашкой. Горы – это, наверное, призвание человека, потому что для того, чтобы подняться на вершину, нужно быть достойным.

Еще мне нравится то, что «горная философия» помогает и в повседневной работе. Например, чтобы разрешить ту или иную ситуацию, ищешь грамотный выход. Риск всегда должен быть оправданным. Если человек попал в беду, нельзя сломя голову кидаться спасать его, надо все рассчитать. И я рад тому, что за время моей работы в СРАОСО, за все 12 лет, мы не допустили гибели наших сотрудников.

– Вам приходилось спасать людей не только в горах...

– Приходилось участвовать в крупномасштабных ЧС, например, во время наводнения в Восточно-Казахстанской области в 2010 году, когда мы, 15 костанайских спасателей, два месяца работали, спасли более тысячи человек.

Во время работы в СРАОСО было много случаев – спасали охотников, рыбаков, вывозили рожениц из отдаленных сел и так далее.

– Посоветуйте как профессионал с большим опытом, что необходимо делать людям в суровую зимнюю пору?

– Зимой люди чаще всего становятся заложниками снежных заносов на трассах. Главное в таких случаях не паниковать, потому что паника – самый страшный враг человека. Надо спокойно все обдумать и принять меры к спасению, они всегда есть. Кроме того, сейчас, в век Интернета, отправляясь в дорогу, посмотрите прог­ноз погоды, проверьте, заряжен ли сотовый телефон, возьмите с собой продукты, теплую одежду. Бросьте в багажник лопату, трос, паяльную лампу – места они займут немного, но могут спасти вам жизнь. И всегда помните, что вы можете позвонить в службу спасения 112, и наши профессионалы приедут и спасут вас.



