Восхождение «евразийского барса» Статьи 767 Ерлан СЫДЫКОВ, ректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, председатель Совета ректоров вузов Казахстана

Достижение независимости, восстановление многотысячелетней традиции государственности в стране Великой Степи, обеспечение динамичного развития современного Казах­стана в течение четверти века неразрывно и напрямую связаны с именем и деятельностью Первого Президента Казахстана – Лидера нации ­Нурсултана Назарбаева.



Не подлежит никакому сомнению, что государственность на нашей территории существовала на протяжении почти трех тысяч лет. Как сказал на церемонии открытия монумента «550-летие Казахского ханства» Елбасы, история казахского народа, берущего начало с саков, гуннов, тюрков, и сегодняшняя демонстрация древности нашей истории миру – в назидание подрастаю­щему поколению. Инициированная Главой государства программа специальных исторических исследований «Народ в потоке истории» собрала богатейший пласт архивных источников, благодаря которым эти тезисы нашли свое подтверждение.



Наличие древних прототюркских государственных образований зафиксировано древне­греческим ученым Геродотом, который посвятил описанию жизни и деятельности сакского общества целые разделы, особо останавливаясь на взаимоотношениях с соседними народами и государствами. А найденный ряд «золотых воинов» свидетельствует, что только наличие элементов государства могло создать такие непреходящие и немеркнущие в тысячелетиях творения.



Наличие у древних тюрков своего письма также доказывает: здесь была четко упорядочена жизнь посредством функционирования властных структур. К примеру, в середине III века нашей эры китайский посол Кан Тай писал, что «у них ... есть книги, они хранят их в хранилищах архивов. Их письменность похожа на письменность хуннов».



Общенациональная идея «Мәңгілік Ел», высеченная нашими прежними правителями – средневековыми тюрками еще на каменных стелах сакрального Отюкена, – яркое тому свидетельство. Степная цивилизация создала богатейшее искусство звериного стиля. На нашей земле находился один из важных центров древней металлургии.



По данным казахстанских антропологов подтверждается около 80% автохтонность населения, которое мягко и безболезненно вкрапливало в свои ряды представителей других цивилизаций.



Последовательность и преемственность родоплеменных групп на территории страны ярко доказываются и современными исследованиями в области ДНК.



Несмотря на смену или изменения названий государства, местный этнический компонент с присущим ему богатым языком, особенной ментальностью, неповторимой толерантностью, богатейшими религиозными верованиями, устоявшимися обычаями и традициями, хозяйственными занятиями оставался преимущественно неизменным, динамичным, дипломатичным.



В ходе противоречивых событий последних веков традиции государственности были пре­рваны. Возникла угроза ассимиляции народа, потери прежних культурных достижений, разрушения традиционного жизненного уклада, ухода в небытие неповторимых обычаев и традиций в жесточайшем XX веке.



За свободу и независимость боролось не одно поколение предков, а в суровые годы репрессий плечом к плечу стояли казахи и русские, узбеки и украинцы, поляки и кыргызы, белорусы и каракалпаки, немцы и башкиры. Мы вместе пережили голод, высылки и депортации, тяготы войны и послевоенного восстановления. Миллионы людей разных национальностей обрели здесь, в Казахстане, свою родину. Не случайно на сессии Ассамблеи народа Казахстана в 2015 году Президент страны призвал сограждан ежегодно отмечать День благодарения.



25 лет назад после всенарод­ных выборов, 10 декабря 1991 го­да состоялась первая инаугурация Президента. 16 декаб­ря 1991 года принят Конституционный закон Республики Казахстан о государственной независимости, который, по сути, восстановил традиции многотысячелетней государственнос­ти, о чем позднее написал Глава государства: «Восстановление независимости – это закономерное возмещение жертв, принесенных нашими предками в многовековой борьбе за свободу. Торжество исторической справедливости, свершившейся волею самой судьбы. Заслуга наших дедов и прадедов, отстоявших эту необъятную землю острием копья и мощью разя­щего удара».



Исполнилась заветная мечта казахстанского народа, страна стала единой, целостной, прости­рающейся на огромных территориях, занимающей 9-е мес­то среди государств мира.



Состоялись делимитация и демаркация границы. Выстрое­на основа новой экономики. В рейтинге Всемирного банка государство вошло в десятку лучших стран, в которых соз­даны благоприятные условия для привлечения инвестиций. Объем иностранных инвестиций в Казахстане достигает рекордного уровня. Создан Национальный валютный фонд. Выстроены заводы, работают фабрики, запущены машиностроительные комплексы. Идет успешная реализация президентской программы «Нұрлы жол». Заметными темпами ведется строительство автобана международного класса Западная Европа – Западный Китай, значительная часть которого проходит через Казахстан. От Астаны в «веерном порядке» возводится строительство многополосных дорог в соответствии со строительными нормами и новейшими технологиями. Открываются новые маршруты авиатрасс и железных дорог.



В 2015 году, согласно оценкам Американского фонда мира, Казахстан из всех стран СНГ оказался самым стабильным государством с низким уровнем рисков. Инициированные Президентом идеи по всем основным направлениям жизнедеятельности государства помогли стране ускорить темпы политико-экономических реформ, четко определить курс развития, укрепить мощь, силу и величие государства, обеспечить процветание национальной государственности.



Мир громко, во весь голос заговорил о новом экономическом «евразийском барсе». В этом – огромная и непреходящая заслуга нашего Правительства.



Первый руководитель страны мастерски и ювелирно выстроил уникальную внешнюю политику, отличающуюся своей многовекторностью. Казахстан на глазах одного поколения стал уважаемым и авторитетным государством: мы отказались от ядерного оружия, получив гарантию безопасности со стороны крупнейших мировых держав – членов ядерного клуба, стали признанной диалоговой площадкой для всего окружаю­щего мира.



Нас знают как страну, где не только царят мир и согласие между конфессиями и этносами, но и как центр проведения съез­дов лидеров мировых и традиционных религий. Мы первыми на постсоветском пространстве провели Саммит ОБСЕ, стали членом ВТО, что дало нам новые возможности для экономической интеграции с окружающим миром.



Астана, главным архитектором которой является наш Президент, стала «городом третьего тысячелетия», локомотивом всей экономики, туристической меккой для окружающего мира, гордостью нации.



Динамичный Казахстан акцентирует внимание на развитии науки, образования, культуры. На самой заре становления независимости эти первоочередные и важные меры Лидер нации вынес в приоритетные: только интеллектуальные, образованные и высококультурные нации могут изменить жизнь к лучшему.



Назарбаев Университет, ­Назарбаев Интеллектуальные школы, президентская программа «Болашақ» – следствие четко выверенных шагов, прямых ответов Казахстана на глобальные вызовы современного мира.



Заметные шаги делает Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, детище Президента страны Нурсултана Назарбаева. Здесь – средоточие квалифицированных кадров, лучших студентов страны… Стабильное лидерство вуза на высшем образовательном поприще дает возможность уверенно смотреть в завтрашний день.



Во всех этих достижениях видятся благие устремления руководства страны, стремящегося обезопасить и укрепить свою Родину.



Экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в свое время отметила дальновидность политики Елбасы, подчеркнув, что стратегия Президента «...вывела страну на путь, ведущий к свободе. Пессимисты, должно быть, думали, что этническое и религиозное многообразие вашей страны послужит причиной для распрей и ослабит Казахстан. Однако все вышло наоборот. Казахстан процветает благодаря своему многообразию, он стал сильнее благодаря богатству своих разнообразных традиций и вероисповеданий».



Независимость – главная ценность и важнейшее достоя­ние нашего народа. Беречь ее – святая обязанность для нас, граждан Отечества, о чем поведал Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев:­ «Недостаточно завоевать свободу и независимость, надо суметь их отстоять и передать потомкам».

