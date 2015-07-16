Восхождение к Абаю

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Абая заслуженно называют реформатором национальной культуры, немало сделавшим для сближения ее с европейским и русским интеллектуальным наследием. Великий талант, к сожалению, почти не оставил письменного наследия. Поэтому огромную ценность для современных исследователей представляет первый сборник стихотворных произведений Абая, изданный в Санкт-Петербурге в 1909 году. Об этом и многих других интересных примерах международного сотрудничества в деле национальной идентификации шла речь на семинаре «Представление образов поэтов и музыкантов в музеях». Встречу в честь 170-летия писателя в музее искусств им. А. Кастеева провел Смитсоновский институт.
К слову, этот первый сборник произведений Абая готовили Алихан Букейханов и племянник поэта Какитай Искакулы. Для этого рукопись со стихами передали в Россию по поручению тогдашнего депутата Государственной думы Алихана Букейханова, жившего в Петербурге. Он переговорил с младшим сыном Абая Турагулом и племянником Какитаем, предложив им собрать стихи отца и дяди.
Какитай и Турагул проделали бесценную работу, записав со слов своих семипалатинских земляков много поэтических произведений классика казахской литературы. Были использованы записи мусульманского священника Мурсеита, который по просьбе Абая собирал и записывал его стихи. Кстати, и поныне исследователи абаевского наследия во многом опираются на рукописи Мурсеита – признанный современными учеными первоисточник, существовавший еще при жизни Абая.
Первый поэтический сборник (издательство Бораганского) включает без малого 130 стихотворений. Безусловная ценность первоисточника в том, что в конце каждого произведения указана дата его создания. Директор программ по культурам Азии Смитсоновского института Пол Тейлор рассказал, что к 170-летию казахского поэта и философа они готовят экспозицию, аналогичную предыдущему проекту, который был посвящен крупному казахскому исследователю и ученому Чокану Валиханову. Проект «Открытие Казахстана: экспедиции Шокана Уалиханова» был организован в 2010 году в рамках фестиваля Казахстана в Вашингтоне.
– В апреле 2010 года проект удачно совпал с визитом Президента Казахстана в Вашингтон, и мы смогли развернуть онлайн-выставку, посвященную Чокану Валиханову, который является очень важной фигурой в истории Казахстана, но в то же время был мало известен в США, – добавил Пол Тейлор.
Проект оказался настолько успешным, что было решено продлить его. Ученые США и Казахстана продолжают исследования, публикации и переводы подлинников экспедиционных дневников и коллекций Валиханова, делая их доступными для широкой мировой аудитории на сайте института. Такая же работа проводится по изучению творчества Абая. Научно-исследовательская работа началась еще в 1996 году. Пол Тейлор добавил, что они намерены донести широкому миру красоту, глубокий смысл поэзии и музыки Абая, которая ничуть не утратила своего философского и социального звучания. «На сайте нашего института, который каждый год посещают миллионы пользователей, пока нет музыкальных материалов Абая, но мы их обязательно представим», – пообещал Пол Тейлор.
Но с некоторыми поэтическими произведениями казахского мыслителя американцы уже познакомились. Судя по отзывам, они произвели глубокое впечатление, и люди ожидают новых стихов поэта. Таким образом поддерживается память о достойном сыне казахского народа, который мечтал быть не сыном отца, а сыном Отечества.

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