​Восхождение на балетный олимп

Учредителем конкурса стал частный фонд «Фонд развития и поддержки балета и национального танца», который за недолгое время своего существования сумел сделать немало для того, чтобы классический и национальный танец в нашей стране смог подняться на новую ступень своего развития и стал доступен для многих детей в самых отдаленных уголках Казахстана.

Свои вопросы о том, как идет подготовка к конкурсу и какие сюрпризы ждут участников балетного состязания, мы адресовали исполнительному директору Фонда развития и поддержки балета и нацио­нального танца, генеральному директору III Международного конкурса артистов балета Асель КУРМАНБАЕВОЙ.

– Асель Тлектесовна, какие задачи ставит перед собой конкурс?

– В первую очередь стандартные: популяризация классического балета в Казахстане и выявление и стимулирование способных и талантливых артистов.

Но давно и точно подмечено, что конкурсы являются мощным толчком и стимулом для развития любого направления в искусстве, будь то музыка, балет или что-то другое. Конкурсы фокусируют внимание общественности и артистов на этом виде искусства, и как следствие – ожидаемый прорыв в этой области. Мы верим, что и наш конкурс будет способствовать такому прорыву. И конечно же, немаловажный аспект конкурса – формирование культурного имиджа страны, ведь на конкурс съедутся артисты со всего мира!

– География конкурса значительно расширится по сравнению с предыдущими?

– Да, в нынешнем году наряду с участниками из Казахстана, России и Средней Азии будут также конкурсанты из Европы, Америки, Японии, Кореи и Китая.

Первый конкурс состоялся в 2006 году, и в нем приняли участие 33 артиста, второй – в 2009-м, в нем участвовали уже 40 человек. Конкурс проходил под эгидой Министерства культуры Республики Казахстан и постепенно набирал популярность.

Наши молодые артисты балета в последнее время часто становятся лауреатами конкурсов в Варне, Сеуле, Москве, и я надеюсь, что наш конкурс вскоре тоже войдет в число престижных балетных форумов.

– А какой возрастной ценз участников конкурса?

– В конкурсе могут принять участие артисты балета от 17 до 26 лет, то есть это учащиеся последних курсов хореографического училища и артисты балета, уже работающие в театре. Мы сознательно не разделяли участников на старшую и младшую группы, как это обычно практикуется на многих конкурсах, поскольку на этом этапе нам важно выявить уже сформировавшихся артистов балета и дать им максимальные возможности для реализации.

– Вы имеете в виду звания лауреатов и призы?

– Не только, хотя это, конечно же, важный момент соревнования. Призовой фонд конкурса составляет около 50 000 долларов, он состоит из Гран-при конкурса, первых, вторых и третьих мест отдельно среди женщин и мужчин и нескольких поощрительных призов: за лучший дуэт, «Yкiлi үмiт» («Надежда»), приз за лучшее исполнение современной хореографии и так далее. Подробности можно посмотреть на сайте конкурса: www. astana-ibc.com, там же можно ознакомиться с правилами подачи заявок.

Но более важным мне представляются само участие и атмосфера, ведь при подготовке к конкурсу артисты мобилизуют все свои возможности, а зачастую и превосходят их. «Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя самого». Эти слова известного танцовщика Михаила Барышникова могут стать эпитетом к выступлению каждого из участников конкурса.

Окунуться в творческую атмосферу соревнования, увидеть другие исполнительские школы, познакомиться с коллегами из разных стран, обрести новых друзей-единомышленников – именно это привлекает к участию в конкурсе многих артистов.

А кроме того, их будут судить знаковые фигуры современного балетного мира, и для многих победа на конкурсе откроет двери в большой балет.

– Кто войдет в состав авторитетного жюри? Уже известны имена?

– Оргкомитет конкурса ведет переговоры с известными деятелями отечественного и мирового балетного искусства. Конечно же, рабочий график этих выдающихся артистов и хореографов расписан на годы вперед, тем не менее со многими уже достигнута договоренность на участие в составе жюри. Когда будет сформирован окончательный состав, мы опубликуем его на сайте. А сейчас могу сказать, что председателем многоуважаемого жюри будет блистательная балерина и педагог, легенда балета XX века, народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

– Конкурсный марафон будет длинным? Сколько туров предполагается и есть ли обязательная программа?

– Конкурс состоит из 3 туров, на которых нужно будет показать вариации из классических балетов, дуэт и номер современной хореографии. Мы не планируем пока конкурс хореографов, но, возможно, все это будет в будущем.

– В нынешнем году учредителем конкурса стал Фонд развития и поддержки балета и национального танца, и, насколько мне известно, это не первый шаг этой организации в области искусства хореографии. Какие еще проекты осуществил фонд за последние годы?

– Фонд на постоянной основе финансирует различные проекты, оказывая спонсорскую помощь учащимся хореографических учебных заведений и молодым артистам. Благодаря фонду многие из них смогли выехать на международные конкурсы, посетить мастер-классы и тренинги. А в 2015 году был инициирован и проведен грандиозный проект по привлечению детей и подростков к занятиям хореографией. В шести сельских и районных домах культуры Жамбылской области теперь функционируют бесплатные танцевальные кружки. Здесь все как в настоящих балетных школах – балетные станки, зеркала, музыкальное оборудование! И педагоги, которые дают детям азы балетной азбуки, рассказывают о балете, национальном танце.

Сегодня кружки посещают более 300 детей, которые в 2015 году приняли участие в 34 сельских, районных, городских и областных мероприятиях. И самая главная награда для нас – это счастливые и вдохновенные лица детей, для которых слово «балет» теперь обрело конкретное значение. И кто знает, возможно, через несколько лет самые талантливые малыши, которые делают свои первые «па» в этих кружках, продолжат обучение в хореографическом училище и еще через некоторое время станут лауреатами нашего конкурса!

– Ну что же, мы с нетерпением будем ждать открытия III Международного конкурса артистов балета в Астане, ведь до него осталось совсем немного времени! А что бы вы хотели пожелать конкурсантам?

– Дерзать и верить в свои силы! Ведь дорогу осилит идущий! История балета знает множество примеров, когда ничем не примечательные на первый взгляд выпускники балетных школ становились культовыми величинами в искусстве. Достаточно вспомнить легендарную Галину Уланову или премьера труппы Мориса Бежара потрясающего Хорхе Донна! Бескомпромиссность и высокая требовательность по отношению к себе и беспредельная любовь к танцу позволили им стать великими артистами.

И помните, что конкурс – это всего лишь поле возможностей, трамплин, который поможет вам сделать еще один шаг по направлению к высокому искусству балета.