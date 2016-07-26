Восхождение на Уралтау

Поэтому первый этап юбилейной 20-й экспедиции, посвященной 25-летию Независимости Казахстана, пре­дусматривал восхождение к истоку этой реки.Свое начало Урал берет на высоте 637 метров над уровнем моря на склоне хребта Уралтау, который находится на территории Учалинского района в Башкортостане. Побывать там мечтали давно. И вот благодаря оренбургским коллегам была достигнута договоренность о приеме нашей делегации в Учалинском районе.Семеро казахстанцев под началом руководителя экспедиции, заместителя председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Елены Тарасенко и столько же представителей от Оренбуржья под руководством замес­тителя министра культуры и внешних связей Оренбургской области Александра Калинина выехали в пятницу, 22 июля, в Республику Башкортостан.По дороге наслаждались красотами этого удивительного уголка России. Хребты Уральских гор, покрытые лесами, пьянящий аромат разнотравья лесостепных зон и зеленых лугов создавали неповторимую картину сказочного летнего пейзажа. Леса и горы были покрыты синей дымкой. То ли это синий туман, который, согласно известной песне, похож на обман, то ли отголоски лесных пожаров в Сибири… Не могли не обратить внимание на обширную водную гладь Верхнеуральского водохранилища. Говорят, что Ириклинское водохранилище в Оренбургской области еще масштабнее. Эти искусственные сооружения удерживают огромное количество воды, не пропуская ее в низовья Урала.В небольшом ухоженном горняцком городке Учалы – административном центре района – нас ждал радушный прием. В историко-краеведческом музее города было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве, которое, по сути, означало, что башкирские друзья тоже хотят стать членами нашей экспедиции. Начало уже есть, а продолжение, уверен, обязательно будет.На следующий день на трех «уазиках» и двух джипах, сделав короткую остановку в селе Вознесенка, двинулись по лесным тропам (дорогами их никак нельзя назвать) к месту назначения – колыбели батюшки Урала. Ранее здесь, видимо, была просека, но со временем она местами заросла, а местами завалена упавшими деревьями. На прохождение 15 км этой неимоверно трудной трассы было потрачено целых два часа.Наши водители показали высокое мастерство вождения в экстремальных ситуациях. Просто диву даешься, как они проезжали между деревьями, когда боковины автомобиля были порой в миллиметрах от стволов берез или осин. Дополнительные препятствия создавали ямы, кочки и бревна, лежащие поперек дороги. При этом мы успевали полюбоваться красотой цветения иван-чая и гроздьями поспевающей костяники. Уставшие от тряски, но довольные, мы все же достигли своей цели. Увиденное заставило быстро забыть трудную дорогу.«Квартал № 99 Северо-Уральского лесничества Учалинского лесхоза… Под мощным кустом ольхи, в окружении трех берез – исток! Здорово, что Урал берет начало из родника. Родник бугрится песчаными вулканчиками, из-под корней и плоской каменной глыбы бьет незамерзающий ключ. Такова колыбель Урала», – так лет 40 назад писал об истоке реки оренбуржец Виктор Поляничко в своей книге «Река весны». Он же и автор установленной там таблички «Здесь начинается река Урал».С 1981 года исток реки Урал находится на территории государственного природного ландшафтного заказника «Уралтау», а значит, с удовлетворением заметили мы, за ним есть надзор и охрана.По словам заместителя главы администрации МР «Учалинский район» Зухры Гордиенко, на территории района имеются семь истоков разных рек, но такого внимания к началу родного водоема, какое проявляет наша международная экспедиция, она еще не видела. А доктор географических наук, директор Института степи УРО РАН Алексадр Чибилев, который по праву считается научным обоснователем экспедиционного проекта, назвал эти места заповедником истоков рек, впадающих в Северный Ледовитый океан, Белое и Каспийское моря.Испив вкусной, холодной родниковой воды из ключа, сделав памятные снимки у колыбели реки Урал, участники экспедиции установили там памятный знак «Живи, родной Урал». На коротком митинге по этому случаю, означающем к тому же и старт юбилейной экспедиции, председатель комитета Общественной палаты Оренбургской области Людмила Марченко, руководитель экспедиции Елена Тарасенко и заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской области Александр Калинин еще раз подчеркнули значение этого уникального гуманитарного проекта по сохранению и защите природного комплекса бассейна реки Урал и богатого историко-культурного наследия народов, живущих здесь.– В августе состоится заседание подкомиссии по приграничному сотрудничеству большой межправительственной комиссии России и Казахстана, где эксперты сформулируют окончательную повестку предстоящего сентябрьского заседания данной комиссии с участием глав государств. Один из вопросов, который, мы надеемся, «выстрелит», будет подписание межправительственного соглашения по сохранению экосистемы реки Урал. Если это произойдет, то наша юбилейная экспедиция, как и все остальные, будет оправдана, – сказал А. Калинин.Вместе с государственными флагами двух республик, флагами Ассамблеи народа Казахстана, международной экспедиции и Русского географического общества у истока Урала был развернут и флаг «Казахстанской правды». О том, что флаг республиканской газеты здесь побывал, свидетельствуют теперь не только снимки, но и автографы членов экспедиции на полотнище.Все эти дни трудности нашего похода к истоку испытывал и, главное, выдержал 9-летний Кирилл Тарасенко – внук Елены Ивановны. Он уже хорошо знает, что для Урала – хорошо, а что – плохо, смело об этом говорил перед объективами телекамер. Каждый год в экспедицию вливаются молодые энтузиасты, благодаря которым она будет жить и продолжаться. В этом большая заслуга центров детского и юношеского туризма ЗКО и Оренбургской области, а также всех постоянных членов экспедиции.Что ж, начало юбилейной экспедиции получилось ярким, запоминающимся и обнадеживающим. Передовой отряд успешно выполнил свою задачу и присоединился к основной группе. Далее участников, которые собрались в Оренбурге, ждут плавательные и сухопутные этапы вплоть до бассейна Каспийского моря, куда впадает Урал. Об этом – в следующих наших репортажах.