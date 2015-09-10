Воскрес полководец в бронзе Рухани Жаңғыру Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Фото Валерия Бугаева

Минувшим летом в областном центре, на площади возле гостиницы "Сарыарка", торжественно был открыт памятник выдающемуся казахскому воину Баян-батыру. Это событие приурочили к 300-летию со дня его рождения. Скульптурная композиция выполнена известным казахстанским зодчим Едиге Рахмадиевым.



О том, каков авторитет полководца в памяти народа и в истории страны, свидетельствует такой факт: в мероприятии приняли участие не только руководители облас­ти и видные граждане регио­на, но и известные государственные деятели Казахстана, депутаты Парламента РК, работники культуры и просвещения. Тогда же в Павлодаре состоялась научно-практическая конференция, посвященная Баян-батыру и его эпохе, а в Майском райо­не области, в селе Акшиман (мес­то легендарных сражений), прошла историческая реконструкция битвы "Батыр жолы".



...Возвращаясь к личности батыра, следует подчеркнуть, что он – реальное историческое лицо, один из легендарных героев 200-летней войны казахского народа против Джунгарии за независимость, террито­риальное и политическое единство Казахского ханства. Батыр Баян, как пишут исследователи, сыграл огромную роль в противостоянии джунгарским захватчикам, он вошел в историю как один из великих полководцев.



Баян Касаболатулы родился в 1704 году в ауле Арал­агаш на территории нынешней Карагандинской области. Его отец Касаболат был искусным ювелиром, мать Ажар – дочь известного батыра Шолана из рода Байбакты. С 14 лет подросток участвовал в военных походах вместе с более опытным старшим родственником Сары-батыром. В 17 становится сардаром (командиром отряда). Баян проявил исключительную храбрость, став верным соратником Абылай-хана.



По преданию, первая встреча Абылай-хана и Баян-батыра произошла на поле битвы с калмыками. Увлекшись сражением, Абылай-хан не заметил, как с небольшой группой воинов оказался в окружении врагов, которые сжимали кольцо, чтобы захватить хана в плен. Тогда Баян-батыр на своем желто-пегом коне решительно кинулся на врагов, круша их направо и налево, создавая коридор для выхода окруженной группе. Абылай-хан и его воины вырвались из кольца и, соединившись с основными силами, разгромили калмыков. После победы Абылай-хан приказал найти героя на желто-пегом коне.



Ум и храбрость батыра Абылай-хан высоко ценил, о чем есть свидетельство Чокана Валиханова. Когда Абылая спросили, пишет ученый в своем исследовании "Исторические предания о батырах XVIII века", кого из батыров трех орд он более уважает, тот отвечал: "Из моих батыров басентианец Малайсары по богатству, храбрости и по характеру и уаковец Баян по уму и храбрости стоят выше всех".



Баян совместно с Кабанбаем, Малайсары, Олжабаем, Жанатаем и другими батырами принимал участие в освобождении Прииртышья, Калбинских земель и Тарбагатайского края. Особо батыр Баян отличился в 80-дневной Шоргинской битве у подножия Тарбагатайских гор и в акшаулинских боях под Аягузом.



Люди не забыли мужество и подвиги батыра и спустя три века отдают ему дань уважения: они воплотили образ Баяна в бронзе, готового ринуться на своем аргамаке в гущу битвы.