Сегодня марафон «Читающая нация» отмечает 73-й день. Впереди у участников ещё 103 дня, а сейчас они читают уже седьмую книгу из пятнадцати. За это время участниками прочитано более 1,8 млн книг, опубликовано более 104 тысяч видеоотзывов, суммарно набрано более 453 млн баллов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Одну из самых высоких активностей в стране показывает Северо-Казахстанская область. Здесь доля активных читателей составляет 84,6% — это 16 976 человек, которые регулярно читают, пишут отзывы и продвигаются по маршруту марафона.

Отдельно хочется отметить студентов высших учебных заведений. По направлению «Читающий университет» в области участвуют более 1 200 студентов.

Особую активность проявляют курсанты Академии Национальной гвардии Республики Казахстан — в марафоне участвуют 450 будущих офицеров.

Руководство Академии создаёт для курсантов все условия для чтения. Воскресенье — единственный выходной день курсантов — они проводят в Областной универсальной научной библиотеке имени Сабита Муканова. Раньше воскресенье было в библиотеке выходным. Чтобы курсанты могли приходить в удобное для них время, библиотека пошла навстречу – сделала воскресенье рабочим днём, а выходной перенесла на другой день недели.

«Когда мы впервые привели ребят в библиотеку в выходной, я, честно говоря, переживал: захотят ли восемнадцатилетние парни провести единственный свободный день за книгами? А потом увидел, как они спорят о прочитанном, советуют друг другу книги, засиживаются в читальном зале до закрытия. Офицер ведёт за собой людей, и для этого мало одной дисциплины — нужно понимать человека, уметь подобрать слово. Этому учат книги», — Арман Сыздыков, заместитель командира 2-го учебного батальона Академии Национальной гвардии Республики Казахстан.

«Дома я читал мало, всё казалось, что некогда. А здесь воскресенье стало моим любимым днём: утром идём в библиотеку, и можно спокойно, никуда не торопясь, побыть наедине с книгой. Сейчас я читаю уже седьмую книгу марафона. Когда звоню родителям, рассказываю им не только об учёбе, но и о том, что прочитал. Мама говорит, что я стал по-другому разговаривать — взрослее. Наверное, так и есть», — Алпамыс Есбалаев, курсант первого курса Академии Национальной гвардии Республики Казахстан.

Сегодня между Академией Национальной гвардии и библиотекой имени С. Муканова выстроено системное взаимодействие. Учреждения сотрудничают с 2020 года. Их общая цель — популяризация книги, развитие читательской культуры, расширение кругозора будущих офицеров и формирование у них интереса к отечественной и мировой литературе. Марафон «Читающая нация» стал для этого партнёрства новым этапом.

«Для библиотеки нет большей радости, чем полный читальный зал. Каждое воскресенье к нам приходят молодые ребята в форме — подтянутые, вежливые, внимательные. Они берут книги казахских классиков и мировую литературу, задают вопросы, просят посоветовать, что прочитать дальше. Перенести выходной было для нашего коллектива совсем несложным решением: мы работаем для читателя, и если читатель приходит в воскресенье — значит, в воскресенье библиотека должна быть открыта. Мы гордимся нашей дружбой с Академией и благодарны её руководству за то, что книга стала частью жизни будущих офицеров», — Бейбитгуль Абильмажинова, директор Областной универсальной научной библиотеки имени Сабита Муканова

Оргкомитет марафона «Читающая нация» выражает искреннюю благодарность руководству Академии Национальной гвардии Республики Казахстан и коллективу Областной универсальной научной библиотеки имени Сабита Муканова. Пример Северо-Казахстанской области показывает: когда учреждения идут навстречу читателю, книга становится частью повседневной жизни — даже такой насыщенной и дисциплинированной, как жизнь курсанта.