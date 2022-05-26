Воскресение мечети

После реконструкции старинной мечети в Петропавловске появится Музей исламской культуры.

В городе полным ходом идет реконструкция мечети, построенной в 1857 году. Сотрудники Северо-Казахстанского государственного архива ранее побывали в Санкт-Петербурге, где нашли чертежи и схемы, по которым был сделан проект реконструкции. На восстановительные работы власти выделили почти 212 миллионов тенге.

Историки установили также, что в 1870 году купец Мухаметжан Давлеткильдеев построил здесь же медресе. Мечеть уцелела в годы воинствующего атеизма только потому, что находилась на закрытой территории завода им. Кирова.

В ходе реставрации демонтированы пристройки, прилегающие к мечети. Все, что пришло в негодность, меняется на тот же материал, но уже по новым технологиям. После восстановления появится минарет высотой 28 м, венчать который будет остроконечный купол с полумесяцем из оцинкованной стали.

Предполагается, что реконструкция завершится в сентяб­ре 2022 года, а в обновленном здании расположится Музей исламской культуры.

Для сведения: в начале XX века в Петропавловске насчитывалось шесть каменных и три деревянных мечети.