​Воскрешая прошлое

Встреча прошла в Национальной библиотеке РК. Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане, консул Ирина Переверзева рассказала о совместной работе с ТЮЗом. В частности, о том, что в конце прошлого года в рамках тюзовского фестиваля «Солнечный круг» был проведен фестиваль «Золотые россыпи», на котором дети показывали русские сказки на языках народов мира.

Уже 20 лет занимается историей ТЮЗа руководитель управления научной публикации документов Архива Президента РК Евгения Чиликова. Как известно, в годы войны в Казахстан были эвакуированы многие знаменитые деятели культуры. Среди них – Сергей Эйзеншейн, Галина Уланова, Вера Марецкая, Николай Черкасов, поэт Владимир Луговской и другие. Наталия Ильинична Сац приглашала их на детские концерты, которые она начала проводить в Алма-Ате.

– Мы нашли в архивах приглашение на первую елку в ТЮЗе, а также подлинник письма Наталии Сац в Правительство с просьбой об организации театра, – рассказывала Евгения Чиликова. – В наших фондах хранится альбом, сделанный самими тюзовцами, с уникальной фотографией статуи Джамбула в старом здании театра, где знаменитый акын изображен сидящим на пороге юрты.

Главный эксперт Архива Президента РК Мухаммеда Жылгелдинова рассказал об истории казахской труппы театра. В частности, о выдающемся актере Кененбае Кожабекове, в честь которого названа одна из улиц Алматы. Заместитель директора Национальной библиотеки Ажар Юсупова сообщила, что знаменитые москвичи были частыми посетителями библиотеки во время войны. В фонде хранятся 8 тетрадей Эйзенштейна, его благодарственные записи коллективу библиотеки за внимание и помощь в работе. Заместитель директора Центрального государственного архива города Алматы Айсулу Исалова представила семейный альбом, где собраны фотографии актеров, программки, поздравительные открытки и многое другое. Научный сот­рудник Государственного музея изобразительных искусств им. А. Кастеева Галина Сырлыбаева показала слайды, связанные с Всеволодом Теляковским, первым тюзовским художником, рассказала о любопытных фактах из его жизни.

– Сейчас существуют два ТЮЗа – русский и казахский, и оба театра служат одной благородной цели – воспитанию подрастающего поколения, всеми силами стремятся к тому, чтобы наш мир был добрее, – сказала Ирина Переверзева. – И мне хочется, чтобы в России знали бы больше об Алматы, очень мной любимом городе, и о том, какая у него удивительная история и прекрасная культура.