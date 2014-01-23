Воскресный день на Шымбулаке

Праздник первый: он проводится и во многих других странах – Всемирный день снега. А как красиво звучит девиз кампании, развернувшейся повсюду за веселый и здоровый отдых подрастающего поколения, – «Покажи детям снег!».

На горнолыжном курорте «Шымбулак» ребятишкам из алматинских детских домов и приютов не просто показали легендарные спуски и виражи, но и организовали активные игры на снегу, различные конкурсы, научили десяти главным правилам поведения лыжников и сноубордистов.

Все участники праздника были разделены на 5 возрастных групп, и для каждой нашлись занятия по душе. Одни покоряли «веревочный парк», организованный знаменитым альпинистом Максутом Жумаевым, другие поднялись на Талгарский перевал, встретились там с горноспасателями и их умными обученными собаками. Уроки катания на лыжах, сноубордах, надувных баллонах... И все это в солнечную, морозную погоду, на фоне огромных елей.

Второй праздник был тоже очень интересным и познавательным. Благодаря Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына» на Шымбулаке прошла акция в поддержку олимпийской сборной Казахстана по фристайлу, которой скоро предстоит выступить на зимних Играх в Сочи.

Юные алматинцы узнали, что нашу страну на крупнейших состязаниях четырехлетия будут представлять победители и призеры этапов Кубка мира, Всемирных зимних универсиад и зимних Азиатских игр Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд, Дарья Рыбалова и Дмитрий Бармашов. Услышав их звания и титулы, детишки все сомнения отмели прочь – наши в Сочи непременно будут на пьедестале почета!

Хорошо бы! Но в преддверии Белой Олимпиады к активной спортивной жизни началась подготовка уже тех, кто придет на смену членам сборной Казахстана. Юные алматинцы (а их было не менее сотни) получили на Шымбулаке первые уроки фристайла, которые им дали опытные спортсмены. Получила спортивная молодежь и различные подарки – шапочки, шарфики, флажки и воздушные шарики с эмблемой генерального партнера олимпийской сборной Казахстана – фонда «Самрук-Казына».

Юрий ЛИФИНЦЕВ

фото Юрия БЕККЕРА