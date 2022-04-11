Восьмиклассник на автомобиле наехал на подростка в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Происшествие случилось 8 апреля в селе Шагалалы Зерендинского района.

Около 21:25 часов в районный отдел полиции поступило сообщение фельдшера о том, что в лечебное учреждение с различными переломами доставлен 15-летний подросток. Предположительно, мальчик мог получить такие травмы в результате наезда автомобиля.

Для установления полной картины произошедшего на место сразу же была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции.

В ходе первоначального сбора материалов полицейские установили, что несколькими часами ранее ученик 8 класса местной средней школы без спроса взял ключи от автомашины ВАЗ-21112, принадлежащей отцу, и решил покататься по населенному пункту. Проезжая мимо одного из магазинов, несовершеннолетний водитель не увидел подростка и наехал на него.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное производство по части 1 статьи 345 УК РК (нарушение ПДД), автомашина изъята.

Также рассматривается вопрос о привлечении отца мальчика к административной ответственности.

Сотрудники подразделений следствия и ювенальной полиции проводят необходимые следственные действия, а также профилактические беседы с родителями 14-летнего подростка.

Полицейские убедительно просят родителей не допускать детей и подростков до управления транспортом, не оставлять ключи в доступных для них местах, а также объяснять, почему нельзя управлять автомобилем без знаний ПДД и навыков вождения. Правоохранители отмечают, подобные случаи могут привести к тяжелым и трагическим последствиям.