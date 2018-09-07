Восьмилетнего мальчика ударило током в Мангистау

В селе Атамекен Мунайлинского района Мангистауской области восьмилетнего мальчика ударило током во время игры у электрического столба напротив дома, сообщает lada.kz.
Ребенок получил удар током, когда взялся за кусок арматуры, торчащий из бетонного столба, На крики детей вышла бабушка восьмилетнего Данияра, которая тоже получила удар током.
Мальчик впал в кому и провел в реанимации три дня. Сегодня его выписали, но еще месяц Данияру предстоит обследоваться у кардиолога, невропатолога и психолога.
По словам жителей села, в этот же вечер приехала рабочая бригада, которая несколько часов устраняла дефект.
Для расследования инцидента была создана специальная комиссия из числа сотрудников отдела ЖКХ Мунайлинского района, компании "Мангистау Энерго" и подрядной организации, которая около двух лет назад проводила работы по замене старых электрических кабелей на новые.
"Выяснилось, что кабель упал на хомут опоры, и этот хомут оказался под электрическим током. А в хомуте у нас закреплен заземляющий провод. Создана специальная комиссия. Будем детально разбирать действия каждого сотрудника, но не исключено, что имел место человеческий фактор со стороны подрядной организации", – рассказал исполняющий обязанности директора ГКП "Мангистау Энерго" Кумек Меделов.