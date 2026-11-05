Восьмилетнего ребенка с редкой патологией головного мозга прооперировали в Алматы

Здравоохранение
Айман Аманжолова
корреспондент

В Детской городской клинической больнице №2 Алматы казахстанские нейрохирурги совместно с ведущим специалистом из Германии провели сложную нейрохирургическую операцию по удалению гамартомы головного мозга у восьмилетнего пациента, передает корреспондент Kazpravda.kz

Это редкая врожденная патология у детей - образование, возникающее вследствие нарушения развития тканей головного мозга.

У ребенка с рождения наблюдались неврологические нарушения, в том числе приступы немотивированного смеха, нарушения сна и речи, задержка психоречевого развития, головные боли и эпизоды потери сознания. Причиной тяжелого состояния стала гамартома — редкое образование в области головного мозга, которое в данном случае провоцировало эпилептические приступы.

Несколько лет пациент находился под наблюдением специалистов и получал медикаментозное лечение. Ранее ему также проводились хирургические вмешательства. Однако, несмотря на лечение, приступы продолжались, что потребовало очередного этапа нейрохирургической помощи.

Операция состоялась в рамках международного практического мастер-класса с участием руководителя отделения детской нейрохирургии университетской клиники «Шарите» (Charité – Universitäts medizin Berlin, Германия), профессора Ульриха-Вильгельма Томале.

Совместно с нейрохирургической командой ДГКБ №2 профессор выполнил микрохирургическое удаление образования с применением нейронавигации и интраоперационного нейромониторинга. Эти технологии помогают хирургам с высокой точностью ориентироваться в сложных структурах головного мозга и контролировать состояние важных функциональных зон во время операции.

Мастер-класс был организован при финансовой поддержке общественного фонда «Добровольное Общество Милосердие». Всего за время его проведения специалисты выполнили пять сложных операций. Программа также включала консультации пациентов и практические образовательные мероприятия для казахстанских врачей.

«Дети получили уникальную, жизненно необходимую медицинскую помощь, благодаря приезду профессора Ульрих Вильгельм Томале, а наши врачи - бесценный опыт, который позволит спасать ещё сотни, тысячи детских жизней. Такие мастер-классы имеют огромное значение для развития детской нейрохирургии в Казахстане, и я искренне и от всей души благодарна каждому, чьи пожертвования делают это возможным!», — отметила директор общественного фонда «Добровольное общество „Милосердие“» Аружан Саин.

Проведенный международный мастер-класс позволил не только выполнить сложные высокотехнологичные операции детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга, но и укрепить профессиональные компетенции казахстанских специалистов благодаря обмену опытом с зарубежным экспертом.

«Для нас важно, чтобы дети со сложными заболеваниями головного мозга могли получать высокотехнологичную медицинскую помощь в Казахстане. Международное сотрудничество, обмен опытом и внедрение современных хирургических технологий позволяют развивать отечественную нейрохирургию и расширять возможности лечения наиболее сложных пациентов», — подчеркнул директор ДГКБ №2 Марат Рабандияров.

Детская городская клиническая больница №2 продолжает активно развивать направления детской нейрохирургии и хирургического лечения эпилепсии, внедряя современные методы диагностики и лечения.

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