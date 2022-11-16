Восьмимиллиардный человек родился на планете Земля

Население Земли преодолело еще один важный рубеж: 15 ноября родился восьмимиллиардный житель планеты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр новостей ООН.

"Целый ряд стран претендуют на то, что "юбилейный" человек родился именно на их территории. Для ООН это событие – повод обратить внимание на то, как развивается человечество, с какими "проблемами роста" оно сталкивается", - говорится в информации.

Чтобы вырасти в 2 раза, населению планеты потребовалось меньше полувека: еще в 1974 году людей на Земле было 4 миллиарда. С 7 до 8 миллиардов оно увеличилось за 12 лет. Но ожидается, что достижение следующего рубежа – в 9 миллиардов – займет около 14,5 лет (до 2037 года), что отражает замедление глобального роста.

Как следует из прогноза ООН, своего пика в 10,4 млрд человек население мира достигнет в 2080-х годах и уже останется на этом уровне до 2100 года.

В Фонде ООН по народонаселению (ЮНФПА) обращают внимание на то, что около 70 процентов прироста населения происходит за счет стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Причем в процессе увеличения с 8 до 9 миллиардов, как ожидается, на эти две группы стран будет приходиться более 90 процентов глобального роста.

Еще одна немаловажная тенденция касается возрастного состава населения стран. В период до 2050 года, как полагают специалисты ООН, глобальное увеличение численности населения в возрастной группе до 65 лет будет происходить исключительно в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, в то время как в странах с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего увеличиваться в основном будет лишь число пожилых людей.

В статье, опубликованной в преддверии этого важного демографического события, Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш отметил, что во многом оно стало возможным благодаря "прорывам в науке и улучшениям в сферах питания, здравоохранения и санитарии".

Вместе с тем Гуттериш подчеркнул, что эти демографические достижения омрачены тем, что миллиарды людей живут в тяжелых условиях, сотни миллионов страдают от недоедания и даже голода. Многие люди вынуждены покидать свои дома, в том числе из-за последствий войн и климатических бедствий. Все это порождает рост напряженности и разобщенности.

Антониу Гутерриш уверен, что в мире с населением в 8 миллиардов человек "для некоторых беднейших стран с наиболее высокими показателями прироста населения могут открыться невероятные возможности". С учетом имеющихся демографических тенденций особо убедительно звучит призыв главы ООН, обращенный к развитым государствам: помочь бедным странам и странам с доходами ниже среднего уровня.

В ООН отмечают, что даже относительно небольшие инвестиции в здравоохранение, образование, обеспечение гендерного равенства и устойчивого развития могут преобразовать экономику и жизнь людей, решить многие из тех проблем, с которыми человечество может столкнуться по мере роста своей численности.

