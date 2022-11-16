Фото: Kazpravda.kz
В мире

Восьмимиллиардный человек родился на планете Земля

Население Земли преодолело еще один важный рубеж: 15 ноября родился восьмимиллиардный житель планеты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр новостей ООН.

"Целый ряд стран претендуют на то, что "юбилейный" человек родился именно на их территории. Для ООН это событие – повод обратить внимание на то, как развивается человечество, с какими "проблемами роста" оно сталкивается", - говорится в информации.

Чтобы вырасти в 2 раза, населению планеты потребовалось меньше полувека: еще в 1974 году людей на Земле было 4 миллиарда. С 7 до 8 миллиардов оно увеличилось за 12 лет. Но ожидается, что достижение следующего рубежа – в 9 миллиардов – займет около 14,5 лет (до 2037 года), что отражает замедление глобального роста.

Как следует из прогноза ООН, своего пика в 10,4 млрд человек население мира достигнет в 2080-х годах и уже останется на этом уровне до 2100 года.

В Фонде ООН по народонаселению (ЮНФПА) обращают внимание на то, что около 70 процентов прироста населения происходит за счет стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Причем в процессе увеличения с 8 до 9 миллиардов, как ожидается, на эти две группы стран будет приходиться более 90 процентов глобального роста.

Еще одна немаловажная тенденция касается возрастного состава населения стран. В период до 2050 года, как полагают специалисты ООН, глобальное увеличение численности населения в возрастной группе до 65 лет будет происходить исключительно в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, в то время как в странах с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего увеличиваться в основном будет лишь число пожилых людей.

В статье, опубликованной в преддверии этого важного демографического события, Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш отметил, что во многом оно стало возможным благодаря "прорывам в науке и улучшениям в сферах питания, здравоохранения и санитарии".

Вместе с тем Гуттериш подчеркнул, что эти демографические достижения омрачены тем, что миллиарды людей живут в тяжелых условиях, сотни миллионов страдают от недоедания и даже голода. Многие люди вынуждены покидать свои дома, в том числе из-за последствий войн и климатических бедствий. Все это порождает рост напряженности и разобщенности.

Антониу Гутерриш уверен, что в мире с населением в 8 миллиардов человек "для некоторых беднейших стран с наиболее высокими показателями прироста населения могут открыться невероятные возможности". С учетом имеющихся демографических тенденций особо убедительно звучит призыв главы ООН, обращенный к развитым государствам: помочь бедным странам и странам с доходами ниже среднего уровня.

В ООН отмечают, что даже относительно небольшие инвестиции в здравоохранение, образование, обеспечение гендерного равенства и устойчивого развития могут преобразовать экономику и жизнь людей, решить многие из тех проблем, с которыми человечество может столкнуться по мере роста своей численности.
 

Популярное

Все
Только две западноказахстанские семьи из тридцати, лишившихся жилья в начале апреля нынешнего года из-за наводнения, переселились в новые дома
Стратегическая роль Центральной Азии в мировой экономике и политике будет возрастать, но для этого странам региона необходимо преодолеть ряд общих проблем
В Карагандинской области отказались от принудительного изъятия пустующих пашен и пастбищ
Гузель Яхина: Пишу о том, что мне кажется важным – сегодня и сейчас
Фундамент правового государства
Согласно логике реформ
Город яблоневого цвета
Инструмент совершенствования законодательства
Как выжить в условиях BANI
Чтить память предков
Древний, таинственный, «усатый»
На сцене цветы жизни
​​​​​​​Вместо тысячи слов
Дан наказ ему за запах
Поселок происшествий
Унесенные ветром
​​​​​​​Успехи на кортах
Не элитная Элита
Наука эффективности
Дела семейные
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Какие документы подписаны по итогам саммита Организации тюркских государств
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

В мире
Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты США
В мире
Компания Estee Lauder приобрела модный дом Tom Ford
Культура , В мире
Номинантов на Grammy представили в США
Происшествия , В мире
Видео задержания предполагаемого исполнителя теракта в Стам…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]