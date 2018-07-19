Восьмой тренер лишился работы после ЧМ-2018

После выступления на чемпионате мира 2018 года восемь главных тренеров различных сборных вынуждены были уйти в отставку, сообщает segodnya.ua.
Так, сегодня свой пост покинул главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес, возглавлявший национальную команду с 2014-го года. Панама вышла на ЧМ-2018, но заняла последнее место на групповом этапе.
"Первой покатилась голова наставника польской сборной Адама Навалки, который покинул свой пост уже 3-го июля. Сборная Польши стала худшей командой Европы на чемпионате мира. Кстати, его место уже занял Ежи Бженчек", – пишет портал.
5 июля Федерация футбола Коста-Рики объявила о прекращении работы с главным тренером национальной команды Оскаром Рамиресом. Контракт Рамиреса закончился по окончании последней игры на ЧМ-2018 и в Федерации приняли решение не продлевать его.
8 июля Королевская федерация футбола Испании на своем официальном сайте объявила об уходе Фернандо Йерро с поста спортивного директора сборной Испании. Специалист исполнял обязанности главного тренера команды во время ЧМ-2018 после неожиданного увольнения Хулена Лопетеги.
13 июля, спустя две недели после того, как команда завершила выступление на ЧМ-2018, ушел со своего поста Набиль Маалул – главный тренер сборной Туниса. Тунисская федерация футбола приняла заявление Маалула об отставке, и тренер возглавил катарский клуб "Аль-Духаиль".
В день финала мундиаля Аргентинская федерация футбола сообщила об увольнении Хорхе Сампаоли. Условия прекращения контракта предусматривали, что Сампаоли вместо изначально предусмотренных 20 миллионов долларов за досрочное расторжение контракта получит лишь два.
И вчера пресс-служба Исландского футбольного союза сообщила об отставке наставника сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона. Он работал в исландской команде с 2011 года.
Так, сегодня свой пост покинул главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес, возглавлявший национальную команду с 2014-го года. Панама вышла на ЧМ-2018, но заняла последнее место на групповом этапе.
"Первой покатилась голова наставника польской сборной Адама Навалки, который покинул свой пост уже 3-го июля. Сборная Польши стала худшей командой Европы на чемпионате мира. Кстати, его место уже занял Ежи Бженчек", – пишет портал.
5 июля Федерация футбола Коста-Рики объявила о прекращении работы с главным тренером национальной команды Оскаром Рамиресом. Контракт Рамиреса закончился по окончании последней игры на ЧМ-2018 и в Федерации приняли решение не продлевать его.
8 июля Королевская федерация футбола Испании на своем официальном сайте объявила об уходе Фернандо Йерро с поста спортивного директора сборной Испании. Специалист исполнял обязанности главного тренера команды во время ЧМ-2018 после неожиданного увольнения Хулена Лопетеги.
13 июля, спустя две недели после того, как команда завершила выступление на ЧМ-2018, ушел со своего поста Набиль Маалул – главный тренер сборной Туниса. Тунисская федерация футбола приняла заявление Маалула об отставке, и тренер возглавил катарский клуб "Аль-Духаиль".
В день финала мундиаля Аргентинская федерация футбола сообщила об увольнении Хорхе Сампаоли. Условия прекращения контракта предусматривали, что Сампаоли вместо изначально предусмотренных 20 миллионов долларов за досрочное расторжение контракта получит лишь два.
И вчера пресс-служба Исландского футбольного союза сообщила об отставке наставника сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона. Он работал в исландской команде с 2011 года.