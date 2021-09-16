​Воспитание музыкой

В этом уверен и заслуженный деятель Казахстана, дирижер Казахской государственной филармонии им. Жамбыла Муслим Эмзе. Симфонический оркестр филармонии под его управлением вот уже шестой год готовит специальную концертную программу для детей в рамках сезонного музыкального абонемента.

Первая серия познавательных концертов для школьников после 20-летнего перерыва состоялась в 2016 году. Данная инициатива была воспринята на «ура» как детьми, так и их родителями.

В дебютной концертной прог­рамме под названием «Союз двух муз» юным слушателям представили своеобразный синтез музыки и слова. Ведь нередко произведения выдающихся композиторов украшает текст, иногда написанный самими авторами. Так, Сергей Прокофьев написал симфоническую сказку «Петя и волк» на собственный текст, а Георгий Свиридов создал великолепные музыкальные иллюст­рации к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель».

Об этом и многом другом благодаря оркестрантам и известному музыковеду, заслуженному деятелю Казахстана Юрию Аравину на первых концертах детского абонемента узнали юные слушатели. Удивительный, харизматичный, талантливый Юрий Петрович стал настоящим талисманом всех музыкальных вечеров для детей. Задача заинтересовать, а лучше сказать, заворожить юного слушателя классическим музыкальным искусством, всегда была подвластна истинному профессио­налу свое­го дела Юрию Аравину.

Помимо Государственного академического симфонического оркестра участником детского абонемента в разные годы становился Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отрар сазы» им. Н. Тлендиева. Юные меломаны знакомились с традиционной музыкой казахской земли, с национальными инструментами.

– Проект всем понравился с самых первых концертов. Дети вместе с музыкой узнают занимательные факты про композиторов, музыкальные стили, инструменты, оркестровый состав. Очень надеюсь, что наши юные слушатели в будущем станут настоящими ценителями классической музыки. О своей будущей публике филармония думает уже сегодня, – отметил маэстро.

Славной традицией концертов для ребят стала и выставка рисунков. Дети, получившие яркие впечатления на концерте, охотно выражали свои мысли и чувства на листе бумаги. Из таких прожитых фрагментов рождались настоящие художественные шедевры, которые украшали холл филармонии.

Концерты филармонии не являются развлечением и отдыхом в привычном смысле слова. Тем не менее своеобразный досуг, способствующий духовному и эстетическому воспитанию, приносит детям истинное удовольствие – осознанное, интеллектуальное, глубинное, а значит, прочно остающееся в памяти.

Сейчас увлекательный диалог с детьми со сцены ведет лауреат международных конкурсов, ­актриса Лариса Коротиченко.

– Это человек, исключительно владеющий словом, обладающий даром презентации материала. Нередко на самих концертах и я, и музыканты заслушиваемся ее выступлением. Она может спеть и песни, и романсы. Лариса всегда концептуально подходит к своему внешнему виду в зависимости от тематики концертов. Дети очень любят ее наряды, – рассказывает Муслим Эмзе.

На концертах детского абонемента в Большом зале филармонии всегда происходит интерактивное взаимодействие между музыкантами, ведущими и маленькими слушателями, приобретая иногда не только словесные, но и музыкальные, сценические формы.

Однажды ребятам раздали миниатюрные ударные инструменты. Новоиспеченные артисты с помощью дирижера стали частью симфонического оркестра, старались следовать за движением дирижерской палочки, попадать в ритм. С поставленной непрос­той задачей ребята справились.

Маэстро признается, что всегда очень трепетно относится к подборке тех или иных произведений для детских концертов. По его словам, из 40–50 изначально отобранных произведений в итоге остается 10. Они и входят в концертную программу. Нередко музыканты находятся в поиске партитур, их не так легко найти в библиотеках. Поэтому иногда дирижеру приходится в сжатые сроки, порой за одну ночь, делать оркестровку для произведений, изначально созданных, например, для квартета…

Муслим Эмзе замечает, что от сезона к сезону ребенок меняется не только внешне, но и внутренне, идет постоянный процесс его духовного и интеллектуального обогащения.

– Вначале юный слушатель только знакомится с миром музыки, иногда воспринимает все поверхностно, отвлекается, но постепенно вовлекается в проис­ходящее на сцене, – рассказывает дирижер. – Мы соскучились по обычным и привычным для всех нас концертам. Зрителям, к сожалению, сегодня приходится разобщаться. Надеемся, что настанут времена, когда такие концерты будут вновь проходить в семейном формате – с присутствием ребенка, его родителей, дедушек и бабушек. Семейное прослушивание – особая история.

Выступления для детей всегда ответственны. Дети заходят в зал, шумят, а затем начинают слушать. Но если вдруг им что-то не нравится или становится скучно, их внимание к сцене привлечь снова очень сложно.

– И это не проблема того или иного ребенка, это показатель нашей работы, – объясняет маэстро.

Казахская государственная филармония им. Жамбыла традиционно работает с детьми не только как со зрителями, но и как с коллегами-музыкантами. Несколько раз в год солистами симфонического оркестра филармонии выступают ученики двух специализированных рес­публиканских музыкальных школ – им. Куляш Байсеитовой и им. Ахмета Жубанова.

– На таких концертах оркест­ранты всегда поддерживают юных солистов. Нередко музыкантов, делающих первые шаги в большом мире музыки, одолевает волнение. Иногда рвутся струны, инструменты не держат строй. Дети вдруг решают повторить один и тот же кусочек произведения. Ничего страшного – вместе с ним повторяем его и мы. Такой творческий процесс порой непредсказуемый, но одновременно полезный для нас, – отмечает Муслим Эмзе. – Самое главное, что спустя несколько лет эти дети становятся профессиональными музыкантами. Они оканчивают школу, консерваторию, а потом становятся моими коллегами, оркестрантами, солистами филармонии…

В этом сезоне, как, впрочем, и в прошлом, концерты филармонии постоянно «кочуют» с одной даты на другую. Пандемия, увы, дает о себе знать. Музыканты очень ждут продолжения волшебного путешествия, в котором они, как профессиональные «проводники», смогут познакомить своих самых честных и любимых слушателей с музыкой разных эпох, рассказать об истории создания мировых шедевров.