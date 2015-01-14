Воспитанники казахстанских детских домов стали авторами почтовых марок

В Астане подвели итоги конкурса на лучший рисунок среди воспитанников детских домов Казахстана, приуроченного к 20-летию ратификации республикой Конвенции о правах ребенка, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Художественное изображение работ детдомовцев, отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Аяш Макенова, перенесено на почтовые марки, выпущенные АО "Казпочта".
"Республика Казахстан всегда с особым вниманием относится к защите прав несовершеннолетних в стране. Поэтому не случайно к 20-летию Конвенции о правах ребенка Министерство образования и науки совместно с акционерным обществом "Казпочта" организовали конкурс детского рисунка среди воспитанников детских домов Казахстана, которые очень живо отреагировали на нашу инициативу. Наша задача состоит в том, чтобы такие дети всегда чувствовали заботу и могли развивать свои творческие способности", – сказала Макенова на церемонии награждения победителей творческого состязания.
По словам заместителя председателя правления АО "Казпочта" Мурата Жарилкаганова, на конкурс поступило более 200 рисунков ребят из всех уголков Казахстана, из которых 4 работы стали официальными почтовыми марками.
"Сегодня мы представляем казахстанцам 4 марки с изображением рисунков победителей этого конкурса. Уверен, что эти марки будут пользоваться большой популярностью среди филателистов. Очень приятно, что казахстанские дети знают и любят казахские народные сказки", – заявил заместитель председателя "Казпочты", осуществив официальное гашение марок и выпуск их в оборот.
"Победителями конкурса "Герои казахских сказок" стали воспитанники детских домов из Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей и Астаны. Это Дмитрий Таипов, Эльмира Муштубаева, Александр Сидоров и Раиса Васильченко", – говорится в распространенном пресс-релизе.
"Я очень рад, что мое имя и мой рисунок теперь вписаны в историю. Ведь марки с моим рисунком разойдутся по всему Казахстану, а значит обо мне узнают многие. Хочу теперь профессионально заниматься живописью", – рассказал один из победителей конкурса, автор рисунка-марки "Алдар-Косе. Чудесная шуба" Саша Сидоров.