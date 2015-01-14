Воспитанники казахстанских детских домов стали авторами почтовых марок

Общество
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Батырбек Агимбетов
В Астане подвели итоги конкурса на лучший рисунок среди воспитанников детских домов Казахстана, приуроченного к 20-летию ратификации республикой Конвенции о правах ребенка, передает корреспондент Kazpravda.kz. Художественное изображение работ детдомовцев, отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Аяш Макенова, перенесено на почтовые марки, выпущенные АО "Казпочта".

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"Республика Казахстан всегда с особым вниманием относится к защите прав несовершеннолетних в стране. Поэтому не случайно к 20-летию Конвенции о правах ребенка Министерство образования и науки совместно с акционерным обществом "Казпочта" организовали конкурс детского рисунка среди воспитанников детских домов Казахстана, которые очень живо отреагировали на нашу инициативу. Наша задача состоит в том, чтобы такие дети всегда чувствовали заботу и могли развивать свои творческие способности", – сказала Макенова на церемонии награждения победителей творческого состязания. 

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По словам заместителя председателя правления АО "Казпочта" Мурата Жарилкаганова, на конкурс поступило более 200 рисунков ребят из всех уголков Казахстана, из которых 4 работы стали официальными почтовыми марками.  
 
"Сегодня мы представляем казахстанцам 4 марки с изображением рисунков победителей этого конкурса. Уверен, что эти марки будут пользоваться большой популярностью среди филателистов. Очень приятно, что казахстанские дети знают и любят казахские народные сказки", – заявил заместитель председателя "Казпочты", осуществив официальное гашение марок и выпуск их в оборот. 

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"Победителями конкурса "Герои казахских сказок" стали воспитанники детских домов из Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей и Астаны. Это Дмитрий Таипов, Эльмира Муштубаева, Александр Сидоров и Раиса Васильченко", – говорится в распространенном пресс-релизе. 

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"Я очень рад, что мое имя и мой рисунок теперь вписаны в историю. Ведь марки с моим рисунком разойдутся по всему Казахстану, а значит обо мне узнают многие. Хочу теперь профессионально заниматься живописью", – рассказал один из победителей конкурса, автор рисунка-марки "Алдар-Косе. Чудесная шуба" Саша Сидоров.      

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