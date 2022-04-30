Воспитанников Центра соцобслуживания истязали в Актобе: Генпрокурор взял дело на контроль

Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил о том, что взял на контроль дело об издевательствах над воспитанниками Центра соцобслуживания в Актобе, передает Kazpravda.kz.

"Применение насилия в отношении особенных детей бесчеловечно. По факту истязания детей работниками ЦСО г. Актобе будут приняты самые строгие меры. Начато расследование по ч.2 ст.110 УК, ход следствия взят на контроль. Поручил проверить аналогичные учреждения", - написал Асылов в Twitter.

Напомним, 28 апреля в надзорное ведомство поступил сигнал о совершении насилия в отношении несовершеннолетних воспитанников с ограниченными возможностями в Центре социального обслуживания №1. Там находятся дети с умственной отсталостью, ДЦП, синдромом Дауна, олигофренией разной степени.

Прокуроры незамедлительно выехали на место, и, просмотрев камеры видеонаблюдения, выявили, что персонал Центра неоднократно наносил побои, применялись насильственные действия в отношении больных детей.

Отмечается, что прокуроры были шокированы, увидев записи с камер видеонаблюдения.