Воспитатель в детском саду: учитель, «мама» и наставник

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Ирина Гончарова, Мангистауская область

Воспитатели в детском саду играют важную роль в формировании личности ребёнка и помогают ему освоить основные навыки и  ценности, необходимые для успешного общения и развития в обществе.

Дошкольное воспитание имеет огромное значение в жизни ребёнка, так как именно в детском саду он начинает формировать свой характер, осваивать социальные роли и учиться общаться с другими людьми.

Воспитатели выполняют роль не только педагогов, они становятся для маленьких неокрепших умов примером, наставниками и «вторыми родителями». И если первых, к счастью или огорчению, выбирать нам не приходится, то вот к вопросу о том, кто именно будет заниматься вашим чадом важно подходить ответственно.

Награды, грамоты и благодарственные письма, к сожалению, не всегда говорят о квалификации специалиста. Обманчивыми бывают советы заведующих и общение с родителями. А вот кому точно нужно доверять в первую очередь, так это собственным детям. Их обмануть непросто. Они, как лакмусовая бумага, четко чувствуют эмоции и атмосферу, понимают, когда к ним относятся недоброжелательно и стараются избежать этих мест. Безусловно, мы не говорим о первой недели посещения детского садика и период привыкания. Скидку на слезы в период отлучения от мамы и адаптации к новым обстоятельствам нужно делать. Однако нередки случаи, когда даже спустя полгода ребенок неохотно заходит к себе в группу и не испытывает радостных эмоций, когда слышит, что «завтра нужно идти в сад».

Педагог с 38-летним стажем, Лязиза Менжанова из Актау рассказала о нюансах современного воспитания и о том, как правильно выбрать воспитателя для своих детей. Как в мире мобильных телефонов и цифровых технологий делать акцент на человеческие коммуникации и теплые отношения.

Каждое утро на  площадке в садике №29 «Туймекыз». В соседнем жилом доме уже знают - это Лязиза Темирхановна вывела своих «утят». Сначала зарядка, потом песни, танцы, бесконечные эстафеты и забытые всеми дворовые игры. На этой территории действуют жёсткие правила для детей и взрослых: никаких телефонов, только живое общение.

О своем выборе воспитывать дошколят Лязиза Темирхановна не жалеет. Говорит посвятила этого большую часть жизни, взрастила три десятка детишек и счастлива продолжать это дело.

«Я мечтала об этом с детства и считаю, что сделала очень правильный выбор. Детей люблю. Они честные, открытые и добрые. Их характеры только формируются и я рада быть причастной к этому прекрасному действу. На протяжении всех лет моей работы я придерживалась четкого правила - относиться к воспитанникам, как к личностям, к отдельным людям с индивидуальными пожеланиями. И это работает. Мы с ними очень дружны. Со всеми вместе и с каждым в отдельности», - рассказывает воспитатель.

По словам Лязизы Темирхановны современные детки значительно отличаются от тех, с которыми ей приходилось работать в советское время. В первую очередь, здоровьем. Постоянное сидение в гаджетах привело к массовому развитию сколиоза у малышей, а также к проблемам со зрением.

«Есть безусловные плюсы. Дети свовобны. У них в основном более близкие и доверительные отношения с родителями. В экономическом плане получше. Однако разговаривать современные детки начинают позже. Это влияние мобильных телефонов. Причем я даже не о том, что дети в них играют по 6 часов в день, я про то, что родители не отрываются от экранов. И малыши не воспроизводят слова просто потому, что редко ее слышат. Потом начинают бегать по врачам и ставить страшные диагнозы, а всего-навсего стоило отложить телефон и говорить с ребенком. Обо всем. У меня в группе и все родители это знают, есть четкое правило - с 8 утра и до 6 вечера мой телефон недоступен. Пишите, звоните - я не отвечу, потому что я занимаюсь детьми», - говорит Лязиза Менжанова.

Выбор воспитателя для ребенка - важный аспект в формировании его как личности, считают современные психологи. И тут важно делать акцент не столько на умении педагога передать знания, научить буквам и цифрам, сколько внутренняя любовь человека к своей профессии. Его заинтересованность в том, чтобы найти контакт с вашим ребенком, создать дружественную атмосферу в группе, стать «другом» и наставником для дошкольников. Ведь, согласитесь, не умеющих читать и писать к 18-ти годам фактически нет, а вот тех, кто совершенно не приспособлен к обществу и не умеет коммуницировать, предостаточно.

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