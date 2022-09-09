Фото: Минпросвещения РК
Образование
Воспитатели детсадов будут вести только 3 документа – подписан приказ

В Казахстане подписан приказ, который минимизирует количество документов, обязательных для ведения педагогами детских садов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал министра просвещения РК Асхата Аймагамбетова.

В 2020 году подобный перечень был утверждён по уровням среднего, технического и профессионального образования.

«Тем приказом мы строго ограничили отчетность педагогов школ и колледжей. Например, учитель школы ежедневно должен вести только два документа: школьный журнал (электронный) и поурочный план», – напомнил министр.

Он отметил, что ранее Президент РК поставил задачу освободить педагогов от несвойственных функций. Закон «О статусе педагога» позволил закрепить необходимые нормы и провести объемную работу в этом направлении.

«Однако по уровню дошкольного образования подобный перечень не регламентировался, и, соответственно, была проблема с большим количеством документов, перечень которых зависел от видения и понимания их важности руководством детских садов», – обозначил проблему глава Минпросвещения.

Теперь в соответствии с подписанным приказом воспитатель будет вести только:

1) перспективный план на учебный год (заполняется один раз в год);

2) циклограмму воспитательно-образовательного процесса (заполняется на одну неделю);

3) индивидуальную карту развития ребенка на учебный год по результатам диагностики (стартового, промежуточного, итогового замеров), которая заполняется и ведется по мере необходимости.

«Теперь есть конкретный перечень, определенный министерством, и по уровню дошкольного образования, как есть и ответственность за истребование других документов, прописанная в Законе «О статусе педагога» и в Административном кодексе, и есть органы, которые могут привлекать к административной ответственности в виде штрафа», – подчеркнул Аймагамбетов.

Он объяснил, в чьей компетенции привлечение к ответственности.

При поступлении обращений по фактам истребования у педагогов отчетности либо информации, не связанной с должностными обязанностями, территориальные департаменты Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МП РК регистрируют внеплановую проверку на предмет совершения правонарушения в органах Комитета по правовой статистике и специальным учетам и проводят ее с выездом или без выезда в организацию образования.

Материалами, доказывающими факт совершения нарушения, являются письменные поручения либо их копии, копии приказов, копии форм отчетности и другие материалы, подтверждающие истребование у педагога отчетности или информации, не предусмотренной законодательством Республики Казахстан в области образования.

В случае, если лицо, впервые допустившее нарушение, признало свою вину, комитет и территориальный орган не составляют протокол об административном правонарушении, а выносят постановление о предупреждении виновного лица.  

В отношении лица, допустившего повторное нарушение, составляется протокол об административном правонарушении.

Административный штраф составляет от 20 до 120 МРП.

«Требования, направленные на создание комфортных условий для педагогов школ, детских садов, должны соблюдаться.  В ином случае прошу коллег сообщать о таких фактах для того, чтобы своевременно принимать необходимые меры», – призвал министр.

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