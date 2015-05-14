Воспитывать казахстанский патриотизм Георгий ИОРДАНИДИ, член Ассамблеи народа Казахстана, председатель Общества греков Алматинской области «Элефтерия»

Думаю, что каждый граж­данин нашей страны должен определиться, где, в каком из пяти сегментов, он может принести наибольшую пользу государству. Например, мне, как руководителю греческого этнокультурного объединения, члену АНК со дня ее основания, особенно близки задачи, поставленные в четвертом пункте предложенных реформ «Нация единого будущего». Говоря о значительных успехах в развитии отечественной модели стабильности и согласия в нашем полиэтническом обществе, Глава государства отмечает необходимость усиления этой работы с целью дальнейшего укрепления казахстанской идентичности. Я это понимаю так: «Мы граждане Казахстана – члены одной семьи», – и этим должно быть все сказано.

Наверное, ни в одной стране на пространстве СНГ не уделяется такого внимания вопросам национальной политики, как у нас. В респуб­лике АНК возглавляет лично Президент, она имеет статус конституционного органа, а девять ее представителей заседают в Парламенте. В Казахстане созданы все условия, чтобы этнообъединения могли развивать свои языки, культуру, обы­чаи, традиции.

Этнокультурное объединение «Общество греков Алматинской области «Элефтерия» объединяет более 1 200 греков, для которых Казахстан стал второй родиной. Мы вновь об этом говорили в дни, когда отмечали 70-летие Великой Победы. Ведь именно тогда наши отцы и деды испытали на себе тепло души казахского народа. В начале войны греческая диаспора, жившая в южных регионах России, в считанные часы была выселена с насиженных мест. Большинство было депортировано в Казахстан и Сибирь.

Постепенно необъятные просторы, казавшиеся вначале суровыми и неуютными, становились родными и узнаваемыми, привычными и приветливыми, как и казахский народ, встретивший переселенцев с открытой душой. Казахстан стал для греков-переселенцев истинной Родиной, изу­чение казахского языка не составляло труда, поскольку многие знали турецкий язык. Вряд ли сегодня найдется хоть один грек – житель Казахстана, который бы не испытывал чувства благодарности за помощь и гостеприимство казахскому народу.

Живя в Казахстане, греки не забывали и свои традиции, не угасала их любовь к народным танцам, музыке и искусству. Подлинный расцвет культуры греческого народа наступил, когда респуб­лика стала суверенным государством. Греки впервые за многие годы обрели возможность изучать свой язык, традиции, развивать нацио­нальную культуру. В то же время мы не забываем о национальных традициях казахского народа, из года в год проводя фестиваль «Мы – казахстанцы». В нынешнем, например, приняли участие 14 команд средней школы № 17 поселка Панфилова Талгарского района во главе с директором Натальей Тифанциди. Команды представляли культуру четырнадцати этносов, живущих в Казахстане. Как отмечали участники, такие праздники создают атмосферу добра и дружбы, формируют чувство патриотизма. Греческие этнокультурные цент­ры Алматы и Алматинской области приняли также активное участие в заседании «круг­лого стола» «История греков-казахстанцев», который был проведен Центральным государственным архивом научно-технической документации РК совместно с секретариатом АНК г. Алматы.

Любовь к стране, где мы живем, воспитываем и у нашей молодежи, стремимся, чтобы она уважительно относилась к культуре всех этносов полиэтнического Казахстана. Ведь все это в совокупности и формирует казах­станский патриотизм. В трудные времена наши деды и отцы смогли выстоять и победить, и, я думаю, объединив усилия всех граждан, мы, нация единого будущего, сможем осуществить самые амбициозные планы и решить самые трудные задачи.



