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Воспитывать патриотов
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Организаторы торжественного мероприятия – акимат и управление по делам обороны Медеуского района – выбрали школу-лицей № 28 для проведения встречи не случайно. Образовательное учреждение не просто с гордостью носит имя нашей героической соотечественницы – Маншук Маметова в действительности училась в этой школе.

– Древняя земля казахов рож­дала немало героев. 120 выпускников и учителей нашей школы ушли на фронт в первый день войны, – говорит директор школы-лицея Айсулу Медетбекова. – Среди них три Героя Советского Союза – Владимир Засядко, Владимир Бреусов и Маншук Маметова. Это она осенью 1931 года переступила порог нашей школы и вернулась в нее после войны отлитая в бронзу, навсегда увековечив себя в истории страны...

О патриотическом воспитании подрастающего поколения как о стратегической составляющей духовности говорил в своем недавнем интервью каналу "Хабар" Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства отметил, что понятие "Родина" сегодня базируется не только на многовековой истории казахского народа и отчем доме, но и на новых ценностях, сформированных за годы независимости, – межэтническом и межконфессиональном мире и согласии, толерантности, устремленности в будущее и открытости миру. Они, по словам Нурсултана­ Назарбаева­, и есть основа патриотизма и патриотического воспитания. "Надо воспитывать в себе и наших детях новый казахстанский патриотизм. Это прежде всего гордость за страну и ее достижения", – говорит Президент.

На военно-патриотические клубы страны в деле патриотического воспитания молодежи возлагаются сегодня большие надежды. На встрече обсуждались вопросы оценки уровня и результативности военно-патрио­тических организаций, приоритетные направления работы, передача наиболее успешного опыта. Торжественность слету придала церемония выноса Государственного флага нашей страны и исполнение гимна. Юные члены военно-патриотических клубов с жадностью ловили каж­дое слово своих более старших товарищей и ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них были однополчане Маншук Маметовой – Султан Жиенбаев и Бекбосын Кереев.

– Очень рад нашей сегодняшней встрече, – сказал, обращаясь к молодежи, Султан Сулейменович. – Будьте достойными подвига нашей Маншук, которая проявила настоящий героизм и патриотизм, защищая свою Родину. В ваших руках будущее нашего независимого государства. Всегда помните слова нашего Президента: "Быть патриотом Родины – значит носить Казахстан в своем сердце".
В заключение встречи ученики лицея провели для гостей экскурсию по школьному Музею боевой славы им. Маншук Маметовой.

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