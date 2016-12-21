​Воспламенилось при заливке масло

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЮКО, местом трагедии стала наливная станция завода. Во время процесса заливки технического масла в цистерну автомобиля произошло возгорание. Вспыхнувшая жидкость перекинулась на находившихся рядом людей.

25-летний оператор наливной станции погиб на месте. Еще двое пострадавших госпитализированы в ожоговое отделение Центра токсикологии и гипербарической оксигенации. Медики борются за жизнь 30-летнего оператора наливной эстакады завода и 49-летнего водителя автомобиля.

По информации замес­тителя главного врача ЦГБО Икрама Тулеева, у пострадавшего сотрудника ТОО «HILL Corporation» ожог 95% тела. У водителя автомобиля обожжена примерно треть тела. Работа завода временно приостановлена. Расследованием трагического случая будут заниматься специалисты управления инспекции по труду. Как сообщил ее руководитель Бастар Ескараев, с начала года на предприятиях Южного Казахстана пострадали 93 человека, 10 из них погибли. 

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