​Воспользовался толчеей

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Воспользовавшись тем, что в одном из отделов оказалось много покупателей, он похитил 170 тыс. тенге из баночки, принадлежащей 39-летней продавщице. Та обнаружила пропажу, когда собралась отдать сдачу. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию, и на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В результате сотрудники полиции УВД Кокшетау задержали 25-летнего жителя областного центра, который нигде не работает и неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 188 части 2 УК РК (кража). 

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