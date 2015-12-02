Статьи Восприняли с удовлетворением Вадим МАКАРОВ

По инициативе представительства центра международных программ «Болашак» и при поддержке посольства РК в РФ в Москве состоялся «круглый стол», приуроченный к Дню Первого Президента Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие профессора и преподаватели московских вузов, российские ученые и эксперты, представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), казахстанские студенты, в том числе стипендиаты программы «Болашак». Участники посмотрели в прямом эфире Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана.



Открывая встречу, советник посольства РК в РФ Анатолий Смирнов отметил огромные заслуги Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в развитии внутренней и внешней политики республики.



– Казахстан целенаправленно выстраивает взаимовыгодные отношения и крепкие экономические связи со всеми крупными и малыми государствами, – заявил дипломат. – Мы тесно взаимодействуем с Россией и Китаем. Европа – наш крупнейший торговый партнер, а США – второй крупнейший иностранный инвестор после Европы. Мы состоим в Евразийском экономическом союзе и являемся полноправным членом ВТО. Суть нашей многовекторной внешней политики состоит в открытости торговли, инвестициям и новым идеям, что уже позволило добиться 19-кратного роста объема ВВП нашей страны.



По его словам, сегодняшнее Послание Главы государства народу Казахстана – продолжение тех реформ, которые были озвучены и проводятся в 2014–2015 годах. В частности, процитировал до­кумент А. Смирнов, «приоритетом государства в социальной политике должны быть масштабные инвестиции в развитие человеческого капитала». По словам дипломата, здесь особое место занимает программа «Болашак».



Тему продолжил заместитель директора Высшей юридической школы Финансового университета Талгат Мыктыбаев. Он отметил мудрость, смелость и своевременность решения ­Нурсултана Назарбаева, который в непростых экономических условиях 1993 года принял решение об учреждении стипендии «Болашак».



В свою очередь профессор, советник ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Гульнара Краснова назвала «Болашак» самой интересной, успешной, а главное – беспрецедентной программой на постсоветском пространстве. Ученый подчеркнула, что казахстанская система образования всегда была и остается одной из самых конкурентоспособных на постсоветском пространстве. Г. Краснова заметила, что объявленный в Послании старт с 2017 года нового проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех» окажет благотворное влияние на подготовку высококвалифицированных кадров для достижения целей модернизации экономики страны.



Студенты особо отметили, что в Послании большое внимание уделено развитию человеческого капитала и интеллектуального потенциала нации. Они выразили большое удовлетворение, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, с нового года в среднем на 30–40% будут повышены стипендии студентам, зарплаты бюджетникам, пенсии и социальные пособия. Не осталась без внимания участников «круглого стола» и миротворческая деятельность Нурсултана Назарбаева. По их словам, в Послании Глава государства еще раз подчеркнул, что Казахстан всегда выступает за решение любых конфликтов мирным путем. В завершение встречи участники посмотрели видеоролик о деятельности Президента Казахстана, созданный казахстанскими студентами московских вузов, в том числе обучающимися по программе «Болашак».

