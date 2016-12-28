​Воссоздан образ Кейки-батыра

Министерство культуры и спорта провело огромную работу по воп­росу передачи в Казах­стан останков одного из ярких лидеров национально-освободительного движения казахского народа Кейки-батыра, которые на протяжении почти целого столетия хранились в Музее ант­ропологии и этнографии в Санкт-Петербурге. Возвращение останков Кейки-батыра в Казахстан стало результатом договоренностей премьер-минист­ров двух стран.

– При восстановлении облика Кейки-батыра были определенные сложности, – рассказал об итогах научных исследований директор Цент­рального государственного музея РК Нурсан Алимбай. – По словам антропологов, по голове нашего легендарного предка нанесено семь тяжелейших ударов. Были и другие травмы черепа. Однако, несмотря на все сложности, благодаря современным технологиям­ антропологических реконструкций за два месяца усердной работы венгерским ученым удалось воссоздать облик Кейки-батыра.

О подвигах, храброс­ти Кейки-батыра, его стремлении сделать свой народ счастливым и независимым написано немало произведений. Среди них исторический дас­тан «Кейкі батыр» (автор Серик Тургынбек), вышедший в 2001 году. В 2014 году Шоптибай Байдильдин выпустил книгу «Кейкі батыр». В текущем году переиздана книга о батыре писателя Ахана Нурманова «Құланның ажалы», в 2017-м планируется издание историчес­кой монографии «Кейкі батыр» О. Бекмагамбетова, а в дальнейшем – постановка спектаклей, производство документальных и художественных фильмов.