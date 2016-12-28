​Воссоздан образ Кейки-батыра

Министерство культуры и спорта провело огромную работу по вопросу передачи в Казахстан останков одного из ярких лидеров национально-освободительного движения казахского народа Кейки-батыра, которые на протяжении почти целого столетия хранились в Музее антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге. Возвращение останков Кейки-батыра в Казахстан стало результатом договоренностей премьер-министров двух стран.
– При восстановлении облика Кейки-батыра были определенные сложности, – рассказал об итогах научных исследований директор Центрального государственного музея РК Нурсан Алимбай. – По словам антропологов, по голове нашего легендарного предка нанесено семь тяжелейших ударов. Были и другие травмы черепа. Однако, несмотря на все сложности, благодаря современным технологиям антропологических реконструкций за два месяца усердной работы венгерским ученым удалось воссоздать облик Кейки-батыра.
О подвигах, храбрости Кейки-батыра, его стремлении сделать свой народ счастливым и независимым написано немало произведений. Среди них исторический дастан «Кейкі батыр» (автор Серик Тургынбек), вышедший в 2001 году. В 2014 году Шоптибай Байдильдин выпустил книгу «Кейкі батыр». В текущем году переиздана книга о батыре писателя Ахана Нурманова «Құланның ажалы», в 2017-м планируется издание исторической монографии «Кейкі батыр» О. Бекмагамбетова, а в дальнейшем – постановка спектаклей, производство документальных и художественных фильмов.