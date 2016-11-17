​Восстанавливать будет подрядчик

Свежий выпуск
458
Елена ИВАНОВА

Генеральным подрядчиком проекта выступает дочернее предприятие холдинга BI Group. По словам руководителя проекта Ибрагима Жекеева, частично разрушенная конструкция не несущая, это декоративное дополнение к проекту. Ее длина составляет около 96 метров, масса – около 240 тонн.

Как отметил директор депар­тамента по связям с общественностью «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов, объект не был передан национальной компании, а значит, ответственность лежит на подрядчике. В официальном заявлении, которое сразу после случившегося сделала компания BI Group, сообщается, что жертв и пострадавших при обрушении нет, примыкающим павильонам ущерб не нанесен. В блоке С1, где и произошло ЧП, строительные работы были завершены, поэтому персонала в момент происшествия там не было.

Для определения причин случившегося строительная компания проведет внутреннее расследование. Вполне возможно, что декоративная конструкция попросту не выдержала первых морозов. Ее восстановление займет, предположительно, около месяца. 

Популярное

Все
Оставленный на зарядке телефон "устроил" пожар в квартире в Усть-Каменогорске
Жертвы телефонных мошенников уже не просят – они кричат о помощи
Эксперты прогнозируют большие проблемы для молочной отрасли. До 70% сельчан, имеющих сегодня доход от сдачи молока, могут остаться без работы
Рабочий погиб, упав с 16-го этажа на стройке в Астане
Беспризорно гуляющие коровы испортили урожай дачников и имущество горожан, живущих на окраине Костаная
Жители близлежащих сел Астаны бьют тревогу из-за экологической катастрофы
В Алматинской области назрел очередной земельный конфликт
Асфальт побеждает щебень
В Караганде рыночные торговцы школьными канцтоварами заманивают покупателей, демпингуя на тетрадях
Из-за проливных дождей в районах области Жетысу склоновые стоки блокировали участки дорог и подтопили десятки домов, жителей которых пришлось срочно эвакуировать
В Павлодарской области отметили 165-летие великого мыслителя, поэта, историка, этнографа Машхура Жусупа Копеева
Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения ужесточили в Казахстане
Что вы там курите?..
Неутомимый ученый
Строительство ТЭЦ-3 в Астане: работы выполнены на 90%
Подарки лета
Справедливость для всех
Казахстан и Россия утвердили проекты итоговых документов по демаркации границы
Продовольственная безопасность – задача общая
Мухтар Тлеуберди назначен послом Казахстана в Австрии
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
В области Жетысу отмечен всплеск заболеваемости корью
Вспоминая Александра Руденко
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
Банный комплекс и пляж устроили костанайцы на новом фонтане
Внезапно обрушившийся на Костанайскую область град уничтожил урожай дачников и снес металлические конструкции
Проходчик получил травму
В Усть-Каменогорске хранится казахский народный инструмент, которому больше двухсот лет
Прокуратура Кызылординской области опубликовала результаты проверки деятельности лагерей детского летнего отдыха
35 малышей экстренно эвакуировали из детсада в Актобе
Полиция с воздуха нагрянула к наркоплантатору в Жамбылской области
Женщина реанимировала тонувшего в бассейне ребенка в Астане (видео)
Международная выставка голубей в Шымкенте собрала порядка трехсот голубеводов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана
Подготовку к отопительному сезону в Карагандинской области проверил Скляр
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Необычный портрет Достоевского появился в семейском музее.
Месси забил гол в четвертом матче подряд за "Интер Майами"
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК

Читайте также

Весело и познавательно
Ниши для инвестиций
Танцующие струи
Твори добро

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]