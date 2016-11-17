​Восстанавливать будет подрядчик

Генеральным подрядчиком проекта выступает дочернее предприятие холдинга BI Group. По словам руководителя проекта Ибрагима Жекеева, частично разрушенная конструкция не несущая, это декоративное дополнение к проекту. Ее длина составляет около 96 метров, масса – около 240 тонн.

Как отметил директор депар­тамента по связям с общественностью «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов, объект не был передан национальной компании, а значит, ответственность лежит на подрядчике. В официальном заявлении, которое сразу после случившегося сделала компания BI Group, сообщается, что жертв и пострадавших при обрушении нет, примыкающим павильонам ущерб не нанесен. В блоке С1, где и произошло ЧП, строительные работы были завершены, поэтому персонала в момент происшествия там не было.

Для определения причин случившегося строительная компания проведет внутреннее расследование. Вполне возможно, что декоративная конструкция попросту не выдержала первых морозов. Ее восстановление займет, предположительно, около месяца.