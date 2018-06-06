Восстанавливать заброшенные здания под арендное жилье будут в Костанайской области
В Костанайской области, чтобы уменьшить очередь на жилье среди социально уязвимых слоев населения, вновь решено восстанавливать заброшенные здания. Последняя инвентаризация определила подходящими 31 объект. В двух районах области уже готовится проектно-сметная документация для реконструкции арендного жилья, передает Alau.kz.
В этом году в Костанайской области построят арендного жилья на 1,6 млрд тенге. На эти деньги завершат строительство 5 многоэтажек: 3-х в Костанае, одного дома в Костанайском районе – это больше 300 квартир. Помимо этого, начнут строительство 2-х новых многоэтажек в Лисаковске и Костанае. Кроме того, будут сданы еще два арендных дома по линии АО "Казахстанской ипотечной компании" почти на 200 квартир.
"В конце прошлого года в целях сохранения ежегодного темпа роста ввода жилья и сокращения численности нуждающихся в жилье граждан проведена инвентаризации зданий и сооружений, подлежащих восстановлению и реконструкции под арендное жилье. По результатам инвентаризации выявлен 31 объект недвижимости в 10 районах и 3-х городах области. Кроме того, в двух районах области начаты конкурсные процедуры на разработку ПСД: в Денисовском и Карабалыкском районах", – рассказал заместитель акима области Сергей Карплюк.
Акимат Костанайской области утвердил график разработки проектно-сметной документации для районов и городов области по реконструкции данных зданий под арендное жилье на ближайшие пять лет. Поступление денег будет зависеть от наибольшей очередности на арендное жилье в регионах.
Сегодня, несмотря на намеченные планы по строительству арендного жилья, в Костанайской области не удается значительно сократить численность нуждающихся в жилье граждан, которая достигла 25 тыс. человек, из них к социально уязвимым слоям населения относятся почти 15 тысяч человек.