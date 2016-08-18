​Восстанавливают здоровье озер

850
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В нынешнем году отдыхающие на озере Жасыбай – центре туризма в баян­аульском горнолесном оазисе – наблюдают странную картину. Молодые люди, облаченные в легководолазное снаряжение, методично ныряли на глубину и возвращались оттуда с чем-то в руках.

Первый раз подобное было в начале июня. Как позже выяснилось, это аквалангисты и бойцы трудового отряда «Жасыл Ел» очищали озеро Жасыбай от мусора. Двухдневная экологическая акция проходила в рамках празднования Всемирного дня охраны окружающей среды. Бойцы трудового отряда «Жасыл Ел» – единственные в Казахстане, кто решил заняться очисткой водоема. Прежде чем приступить к работе, семерых ребят две недели обучали теории погружения и тренировали в бассейне. В итоге за один заплыв, где-то минут 15, участники акции собрали в озере целый мешок бутылок, консервных банок, проволоки и прочего бытового мусора.

Руководитель команды по очистке озера Вячеслав Матвеев рассказал, что акватория, прилегающая к общему пляжу, сильно загрязнена, причем виноваты в этом сами люди. К примеру, многие смывают моющие средства в Жасыбай, кидают в воду различные отходы. Но самым опасным мусором, по словам собеседника, считаются батарейки – разлагаясь, они отравляют флору и фауну озера.

…А в начале второй декады августа на том же озере Жасыбай была проведена еще одна санитарная очистка прилежащих зон и прибрежной территории вод так называемого Острова любви. Организаторами акции выступили ассоциация «Болашак», акимат области и ПГУ им. С. Торайгырова. Данное природоохранное мероприятие проводилось в рамках проекта ассоциации «Болашак» «25 добрых дел», посвященного 25-летию Независимости Казахстана и 15-летию ассоциации.

Для очистки дна озера и берегов были привлечены обученные дайверы и более 40 добровольцев, в том числе выпускники программы «Болашак». К акции также присоединились гражданские активисты, среди них были представители летней школы по программированию Next Generation Programmers и иностранные студенты из США и Великобритании.

По итогам, как потом подсчитали, было собрано более 300 кг бытового мусора с береговой линии и более 100 кг его было извлечено со дна озера.

– Само по себе проведение подобной акции и количество поддержавших ее волонтеров уже говорит о многом, – сказал в одном из интервью исполнительный директор ассоциации «Болашак» Азамат Божаков. – Совместными усилиями мы на собственном примере показали, что принятие гражданами мер по улучшению экологии является действенным механизмом влияния на окружающую среду. В особенности это касается таких привлекательных для туристов и представляющих природную ценность мест, как Баянаул. Поэтому в дальнейшем ассоциацией планируется продолжить проведение подобных мероприятий.

Надо сказать, что очистку берегов озер Баянаула периодически проводят различные общественные организации области, но избавлять их дно от мусора – впервые. Хотя, надо сказать, что в 2013 году по трехлетней региональной экологической программе началась расчистка дна Сабындыколя, на что из республиканского бюджета было выделено 486 млн тенге. Эта работа уже завершена. На очереди озера Жасыбай, Торайгыр и Биржанколь. Некогда прозрачные до дна они в последнее десятилетие из-за чрезмерного числа отдыхающих, попадания в воду значительного количества органических и загрязняющих веществ помутнели, заилились, «похоронив» подпитывающие их родники, и стали зарастать водорослями. Поэтому акимат области, ее депутатский корпус и общественность взяли под опеку эти водоемы и делают все, чтобы восстановить их «здоровье» и природную красоту.

