Восстановить доверие Статьи 539 Ануар Калмыков

В Нью-Йорке прошли открытые дебаты Совета Безопасности ООН министерского уровня на тему «Поддержание международного мира и безопасности: конфликты в Европе». Участие в них приняли более 80 делегаций государств – членов ООН. Казахстан на дебатах представлял вице-министр иностранных дел Роман Василенко.



– В Казахстане считают, что Астанинская платформа, продемонстрировавшая свою эффективность в ходе переговоров по Сирии, может быть широко применена в целях разрешения и других конфликтов, – заявил казахстанский дипломат в ходе своего выступления.



Он подчеркнул, что такая площадка сейчас крайне необходима для восстановления доверия и переподтверждения приверженности основным принципам международного права и уважения национальных интересов всех сторон.



Роман Василенко подчеркнул, что вызовы, с которыми сегодня сталкивается Европа – нелегальная миграция, организованная преступность, торговля людьми, – усугубляются атмосферой растущего страха и недоверия.



В связи с этим как никогда актуаль­ной является идея Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, озвученная в ходе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, о необходимости фокусирования усилий международного сообщества на развитии новой стратегии по предотвращению конфликтов. Глава казахстанской делегации проинформировал участников дебатов о том, что Казахстан в своей работе в СБ ООН руководствуется положениями ключевых документов, сформулированных Главой государства, – это Манифест «Мир. XXI век» и Политическое обращение к членам совета в январе 2017 года.



Вице-министр подчеркнул, что Астана выступает за мирное урегулирование ситуации в зонах конфликтов на европейском континенте в соответствии с нормами международного права и действую­щими международными механизмами. Такой подход был ярко продемонстрирован Казахстаном в ходе председательства в ОБСЕ в 2010 году. Во многом благодаря вкладу нашей страны и лично Президента Нурсултана Назарбаева был «запущен» механизм мирных переговоров по решению украинского кризиса, приведших к заключению Минских соглашений в 2015 году, а в 2010 году удалось стабилизировать ситуацию в Кыргызстане.



Представленные позиции Казахстана были созвучны выступлениям Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заньера и других участников дебатов.



…На полях дебатов в СБ ООН Роман Василенко провел краткие встречи с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмид, министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Также состоялась встреча с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фельтманом.



На площадке «Азиатского общества» (Asia Society – аналитический и культурно-образовательный центр, специализирующийся, в том числе, на вопросах сотрудничества США со странами Цент­ральной Азии) вице-министр иностранных дел встретился с представителями экспертных и деловых кругов США.

