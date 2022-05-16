Свежий выпуск
Восстановить разрушенное
Наталия Портнягина

По итогам независимой оценки прогнозные затраты на ликвидацию последствий паводка в Западно-Казахстан­ской области составят 1,6 млрд тенге.

Напомним, в конце марта – начале апреля затоплению талыми водами подверглись села Шалгын, Кызылтал, Таловка, Жаксыбай и возникла угроза подтопления села Чинарево. В четырех районах было объявлено чрезвычайное положение. Причем, как отметил начальник ДЧС ЗКО Ернур Утегенов, за последние 30 лет в двух из них, Каратобинском и Жанибекском районах, фактов подтоп­ления не было зарегистрировано, в связи с чем села Шалгын, Таловка и Жаксыбай не были включены в перечень населенных пунктов, подверженных паводковой угрозе.

Всего было подтоплено 140 домов, школа и медпункт, погибло 168 голов скота. Спасателям пришлось эвакуировать 794 человека, в том числе 225 детей. Повреждено 79 жилых домов, 30 из них не подлежат восстановлению. Требуют ремонта 24 участка дорог областного и районного значения, а также два моста.

По словам заместителя акима ЗКО Тлепбергена Каюпова, общий ущерб составил 1,6 млрд тенге. За счет районных бюджетов 132 пострадавшие семьи в апреле – начале мая получат едино­временную помощь по 50 МРП (153 тыс. тенге) в общей сумме 20,2 млн тенге. Возмещение затрат на ремонт домов будет произведено за счет областного бюджета. На эти цели выделят 47,4 млн тенге. Вместо разрушенных домов в селах Жаксыбай Жанибекского района и Шалгын Каратобинского района планируется построить девять двухквартирных и 12 одноквартирных жилых домов по типовым проектам. Предполагаемая площадь в них на каждую семью – 78 и 82,7 кв. м соответственно. На эти цели из облбюджета будет выделено порядка 555 млн тенге. В Бурлинском районе 15 подтопленных домов отремонтируют на средства спонсоров. За счет неравнодушных граждан и компаний будет возмещен ущерб по погибшему поголовью. Дороги восстановят в рамках проектов рес­публиканского бюджета, а также резерва областного бюджета. На это, по предварительным подсчетам, потребуется 415,4 млн тенге.

На повестке дня – решение по строительству социального комплекса вместо пострадавших школы и медпункта в селе Шалгын. На его возведение необходимо порядка 600 млн тенге. Этот вопрос требует тщательного анализа, так как на сегодня в школе обу­чаются 37 детей. В следующем учебном году здесь ожидается 33 ученика. Не увеличится их число и в ближайшем будущем, а по нормативу в школе должен обучаться 41 ученик. Ближайшее учебное заведение находится в селе Косколь, в 21 км от Шалгына. Разработать предложения по оптимизации школ в малых селах аким области поручил управлению образования.

Популярное

Все
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 мая
Аскар Умаров предложил открыть вещание телеканалов «Balapan», «Kazakh tv», «Хабар24» на территории Азербайджана
Будет ли выплачиваться пособие на День защиты детей, ответили в Минтруда
18-летний парень открыл стрельбу в супермаркете в США: погибли 10 человек
Увеличилось число жертв ДТП с автобусом в Жамбылской области
Президент Токаев прибыл в Объединенные Арабские Эмираты
За езду по обочине наказали полицейского в Мангистау
Грязевая масса сошла на дома в Текели, пропала 5-летняя девочка (видео)
Обнаружено тело 5-летней девочки, пропавшей при сходе грязевой массы в Текели
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Двое детей оказались запертыми в духовом шкафу в Косшы: один ребенок погиб, второй – в реанимации
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 мая
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
Какая погода ждет казахстанцев 10-12 мая
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Закон Республики Казахстан
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
Лицензии отзовут
Свежий выпуск
Противоположности солнцеликих божеств
Свежий выпуск
Крепкая семья – благополучие страны
Свежий выпуск
Металлолом как воздух нужен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]