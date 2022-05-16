Восстановить разрушенное

По итогам независимой оценки прогнозные затраты на ликвидацию последствий паводка в Западно-Казахстан­ской области составят 1,6 млрд тенге.

Напомним, в конце марта – начале апреля затоплению талыми водами подверглись села Шалгын, Кызылтал, Таловка, Жаксыбай и возникла угроза подтопления села Чинарево. В четырех районах было объявлено чрезвычайное положение. Причем, как отметил начальник ДЧС ЗКО Ернур Утегенов, за последние 30 лет в двух из них, Каратобинском и Жанибекском районах, фактов подтоп­ления не было зарегистрировано, в связи с чем села Шалгын, Таловка и Жаксыбай не были включены в перечень населенных пунктов, подверженных паводковой угрозе.

Всего было подтоплено 140 домов, школа и медпункт, погибло 168 голов скота. Спасателям пришлось эвакуировать 794 человека, в том числе 225 детей. Повреждено 79 жилых домов, 30 из них не подлежат восстановлению. Требуют ремонта 24 участка дорог областного и районного значения, а также два моста.

По словам заместителя акима ЗКО Тлепбергена Каюпова, общий ущерб составил 1,6 млрд тенге. За счет районных бюджетов 132 пострадавшие семьи в апреле – начале мая получат едино­временную помощь по 50 МРП (153 тыс. тенге) в общей сумме 20,2 млн тенге. Возмещение затрат на ремонт домов будет произведено за счет областного бюджета. На эти цели выделят 47,4 млн тенге. Вместо разрушенных домов в селах Жаксыбай Жанибекского района и Шалгын Каратобинского района планируется построить девять двухквартирных и 12 одноквартирных жилых домов по типовым проектам. Предполагаемая площадь в них на каждую семью – 78 и 82,7 кв. м соответственно. На эти цели из облбюджета будет выделено порядка 555 млн тенге. В Бурлинском районе 15 подтопленных домов отремонтируют на средства спонсоров. За счет неравнодушных граждан и компаний будет возмещен ущерб по погибшему поголовью. Дороги восстановят в рамках проектов рес­публиканского бюджета, а также резерва областного бюджета. На это, по предварительным подсчетам, потребуется 415,4 млн тенге.

На повестке дня – решение по строительству социального комплекса вместо пострадавших школы и медпункта в селе Шалгын. На его возведение необходимо порядка 600 млн тенге. Этот вопрос требует тщательного анализа, так как на сегодня в школе обу­чаются 37 детей. В следующем учебном году здесь ожидается 33 ученика. Не увеличится их число и в ближайшем будущем, а по нормативу в школе должен обучаться 41 ученик. Ближайшее учебное заведение находится в селе Косколь, в 21 км от Шалгына. Разработать предложения по оптимизации школ в малых селах аким области поручил управлению образования.